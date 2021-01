Jan heeft op Aruba te maken met andere coronamaatregelen dan in Nederland

Jan Lamper met zijn vrouw en kleindochter op Aruba (foto: Jan Lamper)

Lamper legt in het programma Zeeland Komt Thuis uit dat de avondklok op Aruba is verlengd tot in ieder geval eind januari. "Dat betekent dat we elke avond 23.00 uur binnen moeten zijn en om 5.00 uur weer de straat op mogen.

Een avondklok is op dit moment misschien ondenkbaar als maatregel in Nederland. Aan de andere kant zijn de maatregelen voor horeca dan weer soepeler op Aruba. "We kunnen nog gewoon uit eten", vertelt Lamper. "Er mogen wel maximaal vier personen aan een tafeltje zitten."

Besmettingen schommelen

Lamper vertelt dat de besmettingen op het eiland schommelen van 1.600 begin november tot vijftig half december. "En nu zitten we weer op vijfhonderd. Dat zijn eigenlijk allemaal lokale besmettingen."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Jan Lamper is twee jaar geleden samen met zijn vrouw naar Aruba vertrokken. Niet om te werken maar om van het pensioen te genieten. En om hun zoon, die al vijftien jaar op het eiland woont, en kleindochter (12) vaker te zien. De droom van zijn vrouw was om daar achteraan te reizen. Jan komt oorspronkelijk uit Yerseke, maar heeft ook lang in Goes gewoond. Hij is graag en veel in zijn tuin bezig, maar één keer per week rijdt hij ook oudere mensen naar de dagbesteding.

In coronatijd vallen dan ook ineens andere dingen op. Lamper ziet dat bijvoorbeeld aan de cruiseschepen. "Drie van die grote jongens liggen er", vertelt hij. "Er is geen bemanning, geen brandstof, geen proviand. Ik denk dat 'ie wel een halve meter tot een meter hoger in het water ligt. Dat viel me ineens op."

De cruiseschepen die Jan ziet op Aruba (foto: Jan Lamper)

Schepen liggen dus aan de kant en ook wordt er minder gevlogen van en naar het eiland. "Er komen dagelijks twaalf vluchten uit Nederland en Amerika, dat is alles. KLM vliegt met twee vluchten per dag. Dat zijn toeristen, maar ook familie van mensen op Aruba."

Het blijft voor Lamper een gekke gewaarwording dat het nu overal een stuk rustiger is. "Normaal is het nu hoogseizoen. De bezetting na vorig weekend is gezakt tot zo'n 25 procent." Toch heeft Lamper ook iets om naar uit te kijken. "Vanaf half februari krijgen we de vaccins. Daar kijken we naar uit."