Regenmeterinventarisatie Zegt u het maar: Haamstede natste plek van 2020

(foto: Van links boven, met de klok mee: Erica van Leeuwen (Kloetinge), André Vermeulen (Goes), Adri Joosse (Oost-Souburg), Astrid Wiessner ('s-Heerenhoek), Piet Grim ('s-Heerenhoek))

Jaap den Hollander uit Haamstede spande - tot nu toe - de kroon met 1097 millimeter. De verschillen binnen de provincie zijn best groot. Uit Krabbendijke kwamen tot nu toe de minste millimeters: 625.

Gevolgd door Yerseke: 644 millimeter. Maar daar zat een lekke regenmeter meneer Quakkelaar dwars: "Misschien was het wel veel meer."

De regenmeterstanden van ZUHM-bellers

Plaats Aantal millimeter regen Haamstede 1097 Hoek 917 Kapelle 749 Koudekerke 781 Krabbendijke 625 Meliskerke 1006 Middelburg 869 Nisse 915 Oud-Vossemeer 673 Philippine 790 Sint Jansteen 761 Vlissingen Vrouwenpolder 888 Waterlandkerkje 877 Westdorpe 744 Wilhelminadorp 796 Yerseke 644 (minstens) Zijpe (Bruinisse) 754 Schuingedrukt de gegevens van de Zeeuwse weerstations.

Veel bellers houden al jaren de regenmeterstanden bij. Zo weet Adri de Ruiter uit Zijpe te vertellen dat zijn gemeten 754 millimeter uit 2020 hartstikke gemiddeld is. " Ik hou het al 35 jaar op Zijpe bij. Ik heb een moestuin en ik schrijf graag dit soort dingen op. Het gemiddelde van de afgelopen 35 jaar is 757 millimeter."

'Het regent meer dan vroeger'

Meneer Boman uit Nisse, als boer gefascineerd door het weer, komt zelfs al op veertig jaar regenadministratie. "Vroeger had ik gemiddelden rond de 750 millimeter, nu zit ik meestal rond de 800 of erboven." In 2020 verzamelde zijn regenmeter 915 millimeter.

Zegt u het maar? In het reactieprogramma Zegt u 't Maar, hoor je iedere werkdag tussen 17.30 en 18.00 uur wat Zeeland bezighoudt. Het nieuws van de dag komt aan de orde, maar ook onderwerpen die al langer in de provincie spelen. Meestal gaat het niet over regenwater, maar zo aan het begin van het jaar... Ook iets te zeggen? Bel (0031) 0118 49 99 99

"De klimaatverandering is duidelijk. Het regent meer dan vroeger. Het voelt ook meer ongeregeld, net als de temperatuur. Het ene moment is het veel te droog, het volgende te nat."

Een greep uit de Zegt U Het Maar-reacties over de regenmeterstanden van 2020:

Een greep uit de ZUHM-reacties

Zelfs van buiten Zeeland gaf iemand zijn regenmeterstand door, een man uit Goedereede liet weten dat daar vorig jaar 895 millimeter regen viel.

Weerman Jules Geirnaerdt ziet dat het afgelopen jaar vooral in het binnenland droger was dan in de kustgebieden. Dat heeft er volgens hem mee te maken dat er nauwelijks onweersfronten vanuit België waren. "Normaal gesproken trekken die onweersbuien daarna over de Bevelanden en Tholen."

De weerman van Omroep Zeeland heeft ook de neerslaggegevens van het KNMI erbij gezocht. De minste neerslag viel in Westdorpe: 744 millimeter. In Westdorpe was het van de drie weerstations het natst: 796 millimeter. Vlissingen zat daar met 776 millimeter tussen.