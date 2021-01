Jaarwisselingsschade Reimerswaal meer dan verdubbeld, Middelburg meldt juist minder schade

Schade jaarwisseling Schouwen-Duiveland stuk hoger dan andere jaren (foto: ANP)

Tegelijkertijd kwam ook de gemeente Middelburg met de bekendmaking van het schadebedrag daar. In Middelburg bedraagt de materiële schade 13.860 euro, tegen 20.290 euro vorig jaar, een daling dus van 6.430 euro.

Meer vandalisme met zwaar vuurwerk

Volgens de gemeente Reimerswaal was er in de gemeente vooral veel meer vandalisme met zwaar vuurwerk dan andere jaren. Verder valt op dat de vernielingen al eerder begonnen dan andere jaren. Volgens de gemeente waren verkeersborden, afvalbakken, bankjes en een glasbak al vanaf oktober doelwit van vandalisme

De oorzaak achter deze toename is volgens de gemeente onbekend. De voorgaande jaren was het schadebedrag telkens relatief laag. De gemeente vermoedt dat die daling kwam door 'het niet meer faciliteren van de vreugdevuren'. De plotselinge toename van dit jaar omschrijft de gemeente als 'ondefinieerbare negatieve uitschieter'.

Geen verklaring voor daling

In de gemeente Middelburg was er onder meer schade aan verkeersborden, prullenbakken en ondergrondse afvalcontainers. Een verklaring voor de daling van het schadebedrag in Middelburg heeft de gemeente niet.

Mogelijk heeft het iets te maken met de verplaatsing van vuurwerkvandalisme van steden en dorpen naar het buitengebied, zoals het Waterschap Scheldestromen gisteren signaleerde. Het Zeeuwse waterschap heeft op vijf plekken vuurwerkvandalisme geconstateerd, het gaat om prullenbakken in het beheer van het waterschap die zijn opgeblazen met zwaar vuurwerk.

Pakkans kleiner

Volgens het waterschap is de pakkans van vuurwerkvandalen in dunbevolkte streken op het platteland nu eenmaal kleiner dan in verstedelijkt gebied. Uit angst voor boetes vanwege het vuurwerkverbod trokken de vandalen daarom dit jaar naar het buitengebied, is het idee.

Opgeblazen prullenbak en bankje Serooskerke op Walcheren (foto: Waterschap Scheldestromen)

Dit zou het verschil tussen beide gemeenten kunnen verklaren. Het grondgebied van de gemeente Middelburg beslaat namelijk aanzienlijk minder dunbevolkte buitengebieden dan Reimerswaal.

Schade ruim verdrievoudigd

Ook in Schouwen-Duiveland nam de schade fors toe. De gemeente meldde gisteren dat het schadebedrag daar ruim was verdrievoudigd. Afgelopen jaarwisseling werd voor 18.567 euro aan schade aangericht, tegen 5.700 euro het jaar ervoor. Dit kwam volgens de gemeente echter vooral door relatief dure vernielingen in Zierikzee en niet door een toename in het buitengebied.

De gemeente Kapelle meldde vorige week een daling van het schadebedrag. Daar werd 10.500 euro aan schade aangericht, tegen 14.000 een jaar eerder. Net als de gemeente Middelburg beslaat Kapelle veel verstedelijkt gebied in verhouding tot andere Zeeuwse gemeenten.

