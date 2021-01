Zeeuwse complimenten voor Gina, Mitchell, Diana, Stefanie en Anna

Ieder jaar worden de Zeeuwen die wat betreft het provinciebestuur een schouderklopje verdienen in het zonnetje gezet tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Zeeland. Vanwege corona geen bijeenkomst, de verschillende Zeeuwen kregen bezoek van gedeputeerden.

De uitbaatster

Onder wie Gina Poppe. Zij is uitbaatster van café Het Verdronken Land in Emmadorp en betrokken bij Grenspark Groot-Saeftinghe. De provincie vindt dat mevrouw Poppe de regio een gezicht geeft en het gebied op de kaart wordt gezet. "Zij droomt over de toekomst en zet tegelijkertijd mooie stappen om projecten in het Grenspark te realiseren."

Gina Poppe kreeg een compliment uit handen van gedeputeerde Anita Pijpelink (foto: Provincie Zeeland)

De scholier

Mitchell Warmenhoven woont in Zeeuws-Vlaanderen en studeert in Leiden. Hij is een van de eindexamenscholieren die vanwege corona een bijzonder jaar heeft gehad. De provincie benadrukt dat alle scholieren complimenten verdienen met het behalen van het diploma in coronatijd. De provincie noemt Mitchell een ambassadeur voor Zeeland omdat hij duizenden scholieren een brief schreef waarom Zeeland zo mooi is.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat reikte het compliment uit aan Mitchell Warmenhoven (foto: Provincie Zeeland)

De projectmanager

Diana Korteweg Maris is projectmanager voor het Kenniscentrum Kusttoerisme. "Dag en nacht heeft mevrouw Korteweg Maris gewerkt aan enerzijds een registratiesysteem om op zo kort mogelijke termijn aan te kunnen geven hoeveel gasten de sector in Zeeland herbergt en anderzijds aan de herhaaldelijke enquêtes en rapporten over de gevolgen van de crisis voor de sector", schrijft de provincie.

Diana Korteweg Maris kreeg een compliment uit handen van gedeputeerde Dick van der Velde (foto: Provincie Zeeland)

De verpleegkundige

Stefanie Debbaut is hbo-verpleegkundige in het Buurtzorgpension Zierikzee. "Naast haar werk als verpleegkundige heeft ze tijdens de eerste coronagolf afgelopen voorjaar de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het ordelijk inzetten van collega's en het maken van de roosters", aldus de provincie. Samen met collega's heeft ze het buurtzorgpension in Zierikzee omgevormd tot een cohortafdeling voor mensen die besmet waren met het coronavirus.

Harry van der Maas gaf Anna le Clerq een compliment (foto: Provincie Zeeland)

De student geneeskunde

Anna le Clerq is student geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij heeft zich gemeld op een speciaal ingerichte huisartsenpost voor mensen met luchtwegklachten. Ze hielp op die manier de druk op de huisartsenpost te verlichten. Inmiddels is ze vanwege haar studie weer in Rotterdam en heeft ze zich ook nu weer aangemeld om bij te springen als dat nodig is.

Verpleegkundige Stefanie Debbaut krijgt een Zeeuws Compliment van gedeputeerde Harry van der Maas (foto: Provincie Zeeland)

Jíj

Commissaris van de Koning Han Polman geeft aan dat het een bewogen jaar was. "In nagenoeg alle sectoren van de samenleving heeft corona er hard ingehakt. Een ode aan de veerkracht van alle Zeeuwen."