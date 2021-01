Ouders richten minischool op: 'Nu kun je kiezen met wie je in de klas zit'

Vandaag was het de beurt aan Hans van der Werf en Kim Nillesen, ouders van Loes. Vriendinnetjes Reva en Fenna kregen les bij Hans en Kim: "We gaan ook vaak naar Reva en op donderdag gaan we naar Fenna", vertelt Loes.

Onderwijs in groepjes

Kim bedacht het idee om een thuisschool te beginnen toen de kinderen te horen kregen dat ze weer thuis les moeten krijgen: "Loes was erg verdrietig toen we weer in lockdown gingen. Zij mist haar klasgenootjes en vriendinnetjes heel erg. Ook vind ik het heel sneu voor alle kinderen die nu weer thuis komen te zitten." Daarom geven de ouders nu thuisonderwijs in groepjes: "Het is heel fijn want nu komen de kinderen af en toe hier, maar ze een paar dagen per week zijn ze ook bij andere ouders. Zo kunnen de kinderen elkaar blijven zien."

Structuur van school

De ouders zorgen ervoor dat de structuur van school aangehouden wordt. Er is een lesprogramma gemaakt, de kinderen nemen hun eigen gevulde broodtrommeltje mee en er is een speelpauze.

Loes, Fenna en Reva krijgen thuisonderwijs op 'hun' minischool (foto: Omroep Zeeland)

Coronamaatregelen

De kinderen moeten verplicht thuisonderwijs volgen om de reisbewegingen en contacten te verminderen, maar desondanks kan het volgens Kim geen kwaad dat de kinderen nu toch samen onderwijs volgen: "Het zijn kleine groepjes en het is niet zo dat ouders hierdoor ineens toch naar hun werk gaan. We blijven allemaal thuiswerken."

Succes

De meiden zijn zeer te spreken over de thuisschool: "Het is heel fijn dat je nu alleen met vriendinnen in de klas zit. Je kunt nu eigenlijk kiezen met wie je naar school gaat. Van mij mag het dus nog wel even zo blijven!", vertelt Reva.