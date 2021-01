Leven tussen hoop en vrees: nieuwe zoektocht naar Oostburgse Ichelle

Vanochtend om 10 uur verzamelden familie, vrienden en andere vrijwilligers zich aan de rand van Oostburg om toegesproken te worden door Rob van de Velde, de vader van Ichelle. Hij was zichtbaar aangedaan door de opkomst van de vrijwilligers en worstelde zich door de instructies heen. Zeker toen hij het over het eventueel levenloos aantreffen van zijn dochter had.

Bos bij Cadzand

De aanwezigen werden opgesplitst in drie groepen, die volgens Jeffrey van de Velde, de broer van Ichelle, allemaal een plek moesten afzoeken waar zijn zus graag kwam. Hijzelf nam de leiding over de groep die de Knokkert, een bos bij Cadzand, doorzocht. Met ongeveer twintig man op één lijn doorkruisten ze het natuurgebied. Even was er opwinding toen er een sjaal werd gevonden, maar al snel werd het sein 'verder zoeken' gegeven.

Zoeken naar Ichelle van de Velde (foto: Omroep Zeeland)

Aan de andere kant van Oostburg voer een rood motorbootje met drie personen en een hond schuddend door de dunne ijslaag op het Groote Gat, de kreek aan de rand van de stad. Stichting Signi Zoekhonden heeft hier al eerder gezocht, net als de politie, en volgens Ruud Tuinstra van Signi zijn er uit de vorige zoekpogingen aanwijzingen gekomen die een nieuwe zoektocht rechtvaardigden.

Vinden neemt onzekerheid weg

De hond sprong in het ijskoude water toen hij iets rook. Vervolgens werd er met extra aandacht op de beelden van de sonar, die ook aan boord was, gekeken. Tuinstra hoopt eigenlijk dat ze niets vinden, maar weet ook dat het mogelijk vinden van het stoffelijk overschot van Ichelle de familie in ieder geval zekerheid zal geven.

Signi Zoekhonden aan het werk bij het Grote Gat (foto: Omroep Zeeland)

Met diezelfde instelling was ook broer Jeffrey de dag ingegaan: "Aan de ene kant weet ik dat wanneer we Ichelle nu vinden, ze vrijwel zeker overleden is. Aan der andere kant hoop ik tegen beter weten in dat we misschien wel een kledingstuk of een tas vinden. Daarmee zou de politie weer verder kunnen zoeken en zou ze misschien nog in leven kunnen zijn."

Aan het einde van de dag is die onzekerheid niet weggenomen. Ondanks het minutieus onderzoeken van grote stukken grond en water is Ichelle van de Velde nog steeds niet terecht en blijft haar lot ongewis.

Ichelle van de Velde is 29 jaar, heeft een winkeltje in Oostburg en werd voor het laatst gezien op maandag 14 december. Woensdag 16 december was er nog kort telefonisch contact. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De afgelopen week is er meerdere malen in en rondom Oostburg gezocht. Even was er hoop dat ze in Spanje was gezien, maar dat bleek niet zo te zijn.

