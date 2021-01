Piet is straks boswachter van 's werelds allereerste onderwaterbos

Boswachter Piet van Loon van Staatsbosbeheer heeft het beheer van het Grevelingenmeer in zijn takenpakket zitten en straks dus ook het onderwaterbos. Vol enthousiasme trekt hij zijn waadpak aan om te laten zien waar de wereldprimeur moet komen te liggen: Aan de oever van de Kabbelaarsbank, tussen vakantiewoningen en een buitensportcentrum.

Kraamkamer van het Grevelingenmeer

Het tiny forest onder water, zoals de boswachter het zelf noemt krijgt de grootte van een tennisbaan. "In het zeegras kunnen allerlei dieren en vissen zich verschuilen, zoals krabbetjes. Voor vissen is het zeegras een fijne plek om te paaien. Dus dit bos wordt straks dé kraamkamer van het Grevelingenmeer."

Piet van Loon wordt de boswachter van het eerste onderwaterbos ter wereld (foto: Omroep Zeeland)

Op verschillende plekken in het meer wordt al geëxperimenteerd met het aanplanten van zeegras. Proeven die succesvol blijken te zijn, volgens Van Loon. Naast zeegras wil Rijkswaterstaat in het onderwaterbos ook boomstammen neerleggen. Vermoed wordt dat dit een positieve uitwerking heeft op de bodemstructuur. Ook worden er kleine oesterriffen aangelegd in het stukje nieuw te creëren natuur, is het plan.

Een brug of glazen tunnel

Hoe het er allemaal precies uit moet komen te zien en hoe bezoekers, zonder een nat pak te krijgen, de onderwaternatuur kunnen bekijken is nog niet bekend. Van Loon heeft er verschillende ideeën over: "Misschien met vlonders, of stapstenen, een brug en misschien wel een glazen tunnel!" Een definitief besluit valt in de komende maanden. Deze maand worden de eerste ontwerpen gepresenteerd.

Controle van het zeegras in De Grevelingen. (foto: Field Company)

Het idee voor het onderwaterbos is afgeleid van de tiny forests die nu door IVN natuureducatie worden aangelegd in steden in de buurt van basisscholen. De bosjes zijn goed voor de biodiversiteit en hebben ook als doel om basisschoolkinderen iets bij te brengen over de natuur in de praktijk, in plaats van uit een boek. "Want was is er nou leuker dan met een zoekplaat op zoek te gaan naar allerlei beestjes en planten", legt Van Loon uit. Hij hoopt volgend schooljaar al de eerste groepen basisschoolkinderen rond te leiden in het gebied.

Experiment voor meer zuurstof

Het onderwaterbos is een idee van Staatsbosbeheer, IVN en Rijkswaterstaat. Die laatste is vooral geïnteresseerd in het project omdat het al langere tijd bezig is om het Grevelingenmeer gezonder te maken. Vooral de diepere delen van het meer kampen nu met een zuurstoftekort, met als gevolg dat daar nauwelijks tot geen leven meer is. Met het beperkt laten terugkeren van het getijde moet dat probleem verholpen worden. Tot die tijd heeft de overheidsdienst zijn zinnen gezet op de terugkeer van zeegras, een gewas wat ook het hoofdbestandsdeel wordt van het nieuwe onderwaterbos en ziektekiemen uit het water kan halen.