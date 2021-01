NS overvallen door 'ruige rijp' op het Zeeuwse spoor

Normaal gesproken wanneer het vriest en de Nederlandse Spoorwegen weten dat er een ijslaag op de bovenleiding kan vastvriezen, wordt extra over de sporen gereden, om te voorkomen dat het ijs vastvriest.

Woordvoerder Erik Kroeze legt uit: "Zolang er treinen rijden, krijgt de vorst geen kans om op de bovenleiding te blijven liggen. Als er van zulke ruige rijp wordt voorspeld, gaan we 'schraapritten' rijden. Daarbij zorgen we ervoor dat er regelmatig een trein over het spoor rijdt, zodat het ijs geen kans krijgt om aan te rijpen."

Bovenop de trein zit een pantograaf, die maakt verbinding met de bovenleiding. Wanneer een ijslaag op deze bovenleiding komt, isoleert dat. Dat zorgt ervoor dat de trein geen stroom krijgt en niet kan rijden. Bij hevige ijsvorming op de bovenleiding kan de pantograaf van de trein zelfs stukgaan.

De NS zijn afgelopen nacht overvallen door de ruige rijp. Kroeze: "Voor afgelopen nacht was het niet voorspeld. We hebben op het laatste moment op een paar plaatsen in Nederland schraapritten gereden. Met name in Zeeland stuitten we op een groot probleem: er was zoveel mist, dat het water direct na het losrijden weer vastvroor."

Rijp op het spoor bij station Rilland-Bath (foto: Omroep Zeeland)

Voor komende nacht wordt opnieuw vorst voorspeld. Het spoorbedrijf heeft maatregelen genomen. Er worden extra schraapritten gereden in de hoop de rijp te voorkomen, maar Kroeze houdt een slag om de arm: "Als het weer zo mistig is als afgelopen nacht, maakt het niet uit hoeveel je rijdt, dan vriest het water alsnog vast. Het is dan echt dweilen met de kraan open."

