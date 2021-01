Jongen (14) neergestoken, dader op de vlucht

(foto: ANP)

Het steekincident vond vrijdagavond tussen 20.30 en 21.00 uur plaats in een brandgang tussen de Kanaalstraat en de Poortugaalstraat. De tiener, afkomstig uit Oost-Souburg, raakte gewond aan zijn been. Het is niet bekend waarmee hij is gestoken of wat er aan de steekpartij vooraf is gegaan.

Volledig in het zwart gekleed

De dader is weggerend richting het station. Het gaat om een jongen of man van ongeveer 1 meter 80 lang, volledig in het zwart gekleed met een zwarte jas van het merk The North Face. Tijdens het steekincident droeg hij zwarte handschoenen en een zwarte bivakmuts. De politie roept getuigen op zich te melden.