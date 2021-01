Illegaal feestje in oude bioscoop levert feestvierders mogelijk geen boete op

De politie gaat met de gemeente Hulst in overleg over de vervolgstappen. Dat betekent dat in eerste instantie geen boetes worden uitgedeeld aan de feestvierders. De politie heeft wel van een groot aantal jongeren de gegevens genoteerd, het is niet bekend of zij nog zullen worden benaderd. Wel veroordeelt de politie het gedrag van de jongeren. "Dit is echt not done. We zien dat jongeren bij elkaar komen. We snappen dat het een lastige tijd is, maar om dan met vijftig mensen een illegaal feest te organiseren is gewoon verwerpelijk en zeker in zo'n gevaarlijke situatie."

Deur van de bioscoop opengebroken

Rond 1.40 uur kreeg de politie een melding van muziekoverlast aan de Houtmarkt, in voormalig bioscoop De Koning van Engeland, die al sinds 2007 gesloten is. Agenten vroegen tevergeefs om de deur van de oude bioscoop te openen. Daar gaven de feestvierders geen gehoor aan, dus werd de deur opengebroken.

De feestvierders sloegen op de vlucht wat volgens de politie voor een levensgevaarlijke situatie zorgde. In het oude pand zit onder andere houtrot, zijn verschillende niveaus en er is een gladde ondergrond door duivenpoep. Ook konden de voormalige nooddeuren eenvoudig geopend worden. Wie daar naar buiten zou lopen, zou zes meter naar beneden vallen. Volgens de politie was er een 'behoorlijk feest' aan de gang in de bioscoop.

De jongeren hadden zes meter naar beneden kunnen vallen uit het pand (foto: Politie Zeeland)

De jongeren mochten rustig het pand verlaten om geen paniek te veroorzaken. Gegevens zijn genoteerd. Toen de politie het pand doorzocht bleken er her en der nog wat jongeren verstopt te zitten. De feestvierders waren tussen de 20 en 30 jaar oud en afkomstig uit de gemeenten Hulst en Terneuzen.

Over de daken

Ondanks de rustige benadering van de politie, werd door omwonenden toch nog melding gemaakt van jongeren die over daken probeerden weg te vluchten. De politie heeft uiteindelijk een statief en geluidboxen in beslag genomen. Datzelfde gold voor een mengpaneel dat een van de jongeren onder zijn jas had verstopt.

De gemeente Hulst is gevraagd om het pand af te sluiten. Er wordt nog overlegd of er nog verdere maatregelen getroffen moeten worden.