Traumahelikopter opgeroepen nadat man van dak valt in Middelburg

Traumahelikopter opgeroepen in Middelburg (foto: HV Zeeland)

Het slachtoffer kwam rond 13.20 uur ten val bij een woning aan de Korte Noordstraat. Er werden twee ambulanceteams opgeroepen en ook een politie-eenheid schoot te hulp. Uiteindelijk kwam ook de traumahelikopter uit Rotterdam ter plaatse.

De gewonde man is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis in Rotterdam. De helikopter is even later weer vertrokken. De arts van het traumateam reed mee in de ambulance. Waardoor het slachtoffer precies ten val kwam, is nog niet bekend.