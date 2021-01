Zeeuwse natuur heeft een 'zeer drukke dag' achter de rug

Vooral op de parkeerplaatsen was het druk, verder het natuurgebied in werd het rustiger (foto: Omroep Zeeland)

Leo Bronder, handhaver bij Staatsbosbeheer, was ondanks de drukte tevreden over het gedrag van de wandelaars en fietsers. "Als je zag hoe druk het was, dan viel het aantal overtredingen mee." Hij was vandaag vooral op pad op Schouwen-Duiveland. "Ik heb wel aardig wat voetstappen gezien buiten de paden, wat natuurlijk niet de bedoeling is." Ook heeft hij tegen het einde van de middag een aantal jongeren uit de duinen gehaald die daar niet mochten komen.

Geen drukte in de bossen zelf

De drukte was het best zichtbaar op de parkeerplaatsen langs de natuurgebieden. Zo werd het geduld van de wandelaars die met de auto kwamen op de proef gesteld, want een vrije parkeerplaats was niet zo eenvoudig te vinden. Maar van die drukte was in de bossen weinig meer te merken, "omdat je toch zag dat de mensen zich, op de toegangswegen na, goed konden spreiden."

En ook de wandelaars vonden het - op de parkeerplaatsen na - meevallen met de drukte. De drukte was voor de meesten geen reden om op een ander moment te komen wandelen: