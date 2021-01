Bedrijf deelt bonus uit aan snel gevaccineerde medewerkers

Directeur Bert Graaff heeft vier redenen voor het in leven roepen van de vaccinatiebonus: "Ten eerste is het goed voor de gezondheid van onze medewerkers, daarnaast is het voor het bedrijf beter omdat het potentieel minder uitval betekent. Ten derde is het geruststellend voor onze opdrachtgevers omdat die weten dat ze gevaccineerd personeel krijgen. En als laatste is het maatschappelijk beter, want hoe meer mensen er gevaccineerd worden, des te sneller is het coronavirus verdwenen."

Beveiliging is contactberoep

Beveiligers hebben een cruciaal beroep en hebben grote kans om in situaties terecht te komen waarbij geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Daarom ligt de kans op besmetting voor beveiligers hoger dan bij andere beroepsgroepen. Graaff hoopt dan ook dat zijn medewerkers enige voorrang krijgen bij de vaccinatievolgorde.

Beveiligers aan het werk (foto: omroep zeeland)

Graaff benadrukt dat het bedrag een bonus is, voor mensen die iets extra's doen, en geen sanctie voor mensen die de vaccinatie niet willen nemen. "Naar onze mening is dit een beloning voor een vrijwillig stapje extra omdat we de gezondheid van onze mensen in het bijzonder en die van de maatschappij in het algemeen als belangrijk zien." Delta Safe heeft zo'n 160 mensen in dienst. Wanneer die zich allemaal binnen een maand nadat dat kan laten vaccineren is het bedrijf 16.000 euro kwijt. Graaff zegt het er graag voor over te hebben.

Geen vaccinatie = Geen probleem

En voor de twijfelaars en medewerkers die zich echt niet willen laten vaccineren zijn er geen gevolgen, zegt Graaff: "Ze worden niet minder ingezet, en worden op geen enkele andere manier benadeeld. Het enige wat nadelig kan uitpakken is hun gezondheid, omdat ze zich niet tegen corona beschermen."