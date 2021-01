Goedemorgen! De PvdA wil een hipper lied en overstappen naar de horeca, het kán gewoon nog

Nienke Malipaard bracht de opkomende zon prachtig in beeld in de buurt van Oostburg (foto: Nienke Malipaard)

De afgelopen tijd zijn veel mensen veranderd van baan omdat hun werk stil is komen te liggen. Het gaat dan vaak om medewerkers uit de horeca of contactberoepen, maar het kan ook andersom! Nikki Ruyssenaars uit Renesse deed administratief werk bij Emergis. Ze heeft inmiddels haar vaste baan opgezegd en is fulltime aan de slag in de horeca. Hier lees je haar verhaal:

De PvdA in Zeeland wil dat er een nieuwe versie komt van de Internationale, het lijflied van de partij. Op 9 februari bestaat de Partij van de Arbeid 75 jaar en bij die bijeenkomst wil de partij het oude lied in een moderner jasje steken. Muzikanten van binnen en buiten Zeeland worden daarom opgeroepen een eigen versie te maken.

Dit is het opvallende nieuws van afgelopen weekend:

Vijftig jongeren zijn gisteren betrapt op een illegaal feest in Hulst. Ze gingen los in de oude bioscoop De Koning van Engeland, die al sinds 2007 gesloten is. Volgens de politie leverde de actie levensgevaarlijke situaties op, vooral omdat het oude pand in verval is geraakt. Verslaggever Pim van den Berge nam een kijkje bij de bios.

Een nieuw bosje

Over een tijdje is Zeeland een nieuw bos rijker, namelijk 's werelds eerste onderwaterbos. Het moet over een halfjaar worden aangelegd in het Grevelingenmeer. Het tiny forest onder water, zoals boswachter Piet van Loon van Staatsbosbeheer het zelf noemt, krijgt de grootte van een tennisbaan. Het moet zorgen voor meer zuurstof in het meer.

Drukte in de natuur

En natuurlijk zal het je niet ontgaan zijn, het was goed fris afgelopen weekend! In de nacht van vrijdag op zondag hadden we de eerste écht koude nacht in Zeeland. Het zorgde voor een aantal ongelukken en de treinen lagen er een ochtend lang grotendeels uit (door wat de NS 'ruige rijp' noemt), maar veel Zeeuwen gingen er dankzij de vorst juist vroeg op uit. Het laagje ijs in combinatie met de mist zorgde voor mooie foto's. We hebben de mooiste voor je op een rij gezet:

Winters zicht op Veere (foto: Nellie Houtekamer)

Het weer

Het blijft overwegend bewolkt, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, kracht vier of vijf. Het blijft droog tot de avond. Het is ondanks een maxima van zes tot zeven graden, toch best frisjes. Vanavond en vannacht gaat het behoorlijk regenen. De zuidwestenwind doet er een schepje bovenop en wordt (vrij) krachtig. Later in de week volgt een overgang naar droger en kouder weer met vorst.