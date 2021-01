Weer een Michelinster voor Sergio Herman

Sergio Herman (foto: Peter Paul de Meijer)

Zo behoudt restaurant The Jane in Antwerpen, ook door Sergio Herman opgezet en met Nick Bril uit Terneuzen als chef-kok, zijn twee sterren. Ook restaurant Het Gebaar in Antwerpen van chef-kok Roger van Damme uit Sluis behoudt zijn ster.

'Italiaanse romantiek met Zeeuwse ziltigheid'

"Sergio Herman drukt met Le Pristine zijn stempel op het Antwerpse modekwartier", zo staat te lezen in de Michelingids van 2021. In het 'eigentijdse Italiaanse' restaurant 'associëren' de koks 'Italiaanse romantiek en Zeeuwse ziltigheid met gevoel'. "Antwerpen heeft er een topmodel bij!"

The Jane met chef Nick Bril, archieffoto (2015) (foto: ANP)

Ook over The Jane niets dan lof in de gids. Zo schrijven de makers: "The Jane is uniek in de Benelux." En: "Nick Bril neemt uw smaakpapillen naar Zuid-Amerika, naar Azië, naar de zevende hemel!"

Vijf restaurants, zes sterren

Op de vraag of hij met Le Pristine ook op sterrenjacht zou gaan, zei Sergio Herman bij de opening in juli vorig jaar: "Het moet gewoon allemaal top zijn. Het eten, de service, alles. En dan komen die reacties vanzelf maar dat is zeker niet het belangrijkste. Mensen moeten hier een fijne tijd hebben."

Sergio Herman heeft met zijn vijf restaurants in België en Nederland op dit moment zes sterren verzameld. Behalve zijn Belgische restaurants zijn Pure C (2) en AIRrepublic (1) in Cadzand-Bad goed voor drie sterren.

Michelgids lovend over chef Roger van Damme uit Sluis (foto: Roger van Damme)

Over chef-kok Van Damme van restaurant Het Gebaar zeggen de makers van de gids: "Roger van Damme is een notoriëteit als het op desserts aankomt. Bij Het Gebaar eet u wellicht de beste nagerechten die men in België vindt!" En: "Het oog voor detail van chef Van Damme is de leidraad van uw etentje."

Nederlandse gids volgt later

De sterren van de Michelin Gids Nederland worden op 29 maart 2021 bekendgemaakt, twee maanden later dan gebruikelijk vanwege de coronacrisis.