Citymarketeer ziet weinig in actie met neuzen om Terneuzen te promoten

Een impressie vaan de neuzen op het Stadhuisplein van Terneuzen (foto: Gemeente Terneuzen)

Het idee met de twee neuzen komt van de Wijkraad Binnenstad Terneuzen. "Dat het vanuit de bevolking komt, daar heb ik waardering voor. Maar als ik citymarketeer van Terneuzen zou zijn, zou ik gelijk gaan buurten bij de wijkraad, met de boodschap dat ik het hartstikke leuk vind, maar ook met de vraag om eens te gaan kijken wat een goede manier is, om het netjes te zeggen", zei Tamelink in de Zeeuwse Kamer.

Roeland Tameling en Diana van Damme in Zeeuwse Kamer over citymarketing

Volgens Tameling is de missie geslaagd als het doel was om aandacht te trekken. Maar een goede manier om de stad te promoten, moet aan meer eisen voldoen en de belangrijkste daarbij is volgens hem, dat de promotie aansluit bij het karakter van de stad. "Als je als stad al een verhaal hebt, moet je dat koesteren. Terneuzen is bijvoorbeeld de stad van de Vliegende Hollander. Dan zou ik dit verhaal iedere keer terug laten komen."

'In ulst past bij de stad'

De vergelijking met de 'letteractie' in Hulst gaat volgens Tameling niet helemaal op. In navolging van 'I Amsterdam' heeft de gemeente 'I Hulst' laten maken, waarbij de H ook een N is, waardoor je de tekst 'In ulst' kan lezen, op zijn Zeeuws dus. Tameling vindt dat dit best past bij de gezelligheid en authenticiteit van de stad. "Die komen terug in deze woordspeling", zegt hij.

En volgens wethouder Diana van Damme doet de slogan ook goed zijn werk. De letters worden bijvoorbeeld bij evenementen zoals vorige week de veldcross ingezet en vervolgens gaan de foto's van mensen bij de letters door heel Nederland, aldus Van Damme.

Of het plan voor de letters in Terneuzen goed is, daar laat ze zich niet echt over uit. "Ik snap Terneuzen wel. Ze willen daar ook bekendheid. Maar ik vind 'In ulst' leuker. En bij ons staan de neuzen in ieder geval al in de goede richting', zegt ze met een vette knipoog naar de discussie die in Terneuzen ontstaan is over de neuzen op het Stadhuisplein.

