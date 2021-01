'Horeca moet open, of fatsoenlijk gecompenseerd worden'

Het was een knuppel in het hoenderhok gooien, echt opengaan was nooit zijn bedoeling. "Ja, misschien een half uur om een statement te maken. Met de deuren open en de muziek aan", vertelt hij.

Waar het hem vooral om te doen was, was om een boodschap te brengen dat het zo niet langer kan. "Ik wilde vooral duidelijk maken dat Rutte een beetje beter zijn best moet doen. We gaan er allemaal enorm op achteruit. De huidige compensatie is niet genoeg. Sommige winkels, want het is niet alleen de horeca, hebben het ook enorm lastig."

Driehonderd reacties op zijn post

Zijn bericht kwam uiteindelijk terecht op de voorpagina van de Wereldregio, de krant die wekelijks verschijnt op Schouwen-Duiveland. "Hij staat op de advertentieplek, iedereen denkt dat ik ervoor betaald heb. Dat is niet zo. Uiteindelijk werd zijn bericht ook gedeeld in een Facebookgroep van Zierikzee met vijfduizend leden. "Daarop kwamen driehonderd reacties."

"Dat is het risico van ondernemen", was één van de vele reacties op zijn Facebookpost. De ander liet weten: "Ik snap je wel hoor." De reacties op zijn Facebookpost waren verdeeld. "Zo'n zestig procent positief en ik denk veertig procent negatieve reacties."

De Facebookpost van Kramer kwam terecht in de lokale krant (foto: Omroep Zeeland)

Wakker liggen doet Kramer er niet van. "Ik wil ook dat corona zo snel mogelijk verdwijnt, net als iedereen. Maar ik ben het ook beu dat de regering beslist over mijn centjes, waar ik afgelopen zomer keihard voor gewerkt heb. Als je in loondienst werkt en je elke maand je geld krijgt, dan is het een stuk makkelijker praten."

Hopen op betere tijden

Hij nam aan het begin van de coronacrisis, samen met zijn vrouw en zoon, hotel-restaurant Hector in Zierikzee over. "We zouden toen 1 april open gaan, maar dat kon vanwege de eerste lockdown niet. Afgelopen zomer is mooi geweest, maar daar teren we nu weer behoorlijk op in."

Toch laat hij zijn schouders niet hangen: "Maar we gaan gewoon door, we zijn een beetje aan het schilderen en nog hier en daar wat aan het opknappen. Zo dat alles straks weer spik en span is. We hopen dat het snel beter wordt, want het is saai zo."