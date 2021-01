Minder coronabesmettingen, maar Zeeuwse trend gaat nog niet omlaag

(foto: Omroep Zeeland)

Er werden in het laatst gemeten etmaal in Zeeland 118 nieuwe besmettingen geteld, tegenover gisteren 134 en eergisteren zelfs 209. Met behulp van de zevendagenlijn, waarin dagelijks naar het totaal van de afgelopen zeven dagen wordt gekeken, wordt de onderliggende trend in beeld gebracht. Zo voorkom je dat je naar incidentele pieken en dalen kijkt. Daaruit blijkt dat er geen sprake is van een duidelijk dalende trend.

De onderstaande tabel laat de registraties van de nieuwe besmettingen per gemeente zien, gedurende de laatste vijf dagen. Het gaat telkens om de aantallen die door het RIVM geregistreerd zijn tussen 10.00 uur 's morgens van de dag ervoor en 10.00 uur 's morgens van de dag die genoemd wordt in de kopregel.

Aantal geregistreerde besmettingen per gemeente

Gemeente do 7 jan vr 8 jan za 9 jan zo 10 jan ma 11 jan Borsele 14 12 9 11 7 Goes 23 19 18 19 15 Hulst 9 13 12 6 10 Kapelle 3 4 9 3 3 Middelburg 25 25 22 17 17 Noord-Beveland 0 2 4 3 5 Reimerswaal 17 16 26 24 16 Schouwen-Duiveland 15 9 4 4 3 Sluis 5 7 17 5 5 Terneuzen 27 36 31 10 18 Tholen 11 17 14 11 9 Veere 7 9 8 6 1 Vlissingen 37 34 35 15 9 totaal Zeeland 193 203 209 134 118

Bron: RIVM Coronadashboard

De schijnbare daling van de afgelopen dagen kan komen doordat het aantal nieuwe besmettingen ook écht afneemt. Het is echter ook mogelijk dat het gaat om het zogeheten 'weekendeffect'. In de weekenden worden namelijk meestal minder tests door de GGD's afgenomen en door het RIVM geregistreerd. De komende dagen zal daarom moeten blijken of de schijnbare daling die te zien is in de RIVM-registraties van vandaag en gisteren ook daadwerkelijk doorzet.