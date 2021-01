Steeds meer boa's hebben een bodycam op hun uniform

Volgens boa André Mohr van de gemeente Goes is het de bedoeling dat de bodycams de-escalerend werken. "Als het goed is zal de bodycam voorkomen dat situaties uit de hand lopen. Je merkt dat mensen wel even nadenken voordat ze doorgaan met agressief gedrag." Hij heeft de bodycam zelf nog niet hoeven te gebruiken.

Wet op de privacy

Het kleine cameraatje op het uniform moet met de hand worden aangezet. Mohr: "We zeggen ook tegen de mensen dat we dat gaan doen, want dat moet in verband met de wet op de privacy. En de mensen accepteren het altijd wel, en worden ook vaak rustiger."

De beelden worden 28 dagen bewaard en daarna gewist, tenzij de politie het voor die tijd opvraagt als bewijsmateriaal. Naast het bijdragen aan de pakkans van mensen die zich agressief gedragen en het preventieve effect van de bodycams, moeten de draagbare camera's vooral ook de boa's zelf een veiliger gevoel geven.

Naast de boa's van de gemeente Goes dragen ook de boa's in de gemeenten Reimerswaal, Middelburg, Veere, Terneuzen en Schouwen-Duiveland een bodycam. In de overige zeven gemeenten is dat (nog) niet het geval.