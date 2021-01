Buurtzorgpension opent opnieuw speciale Covid-19 afdeling

Karin van de Sluis werkte op de Covid - 19 afdeling in Zierikzee (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Thea Terlouw van het buurtzorgpension in Zierikzee: "Gezien het aantal besmettingen en omdat De Veste van Ter Weel gaat sluiten als noodopvang per 16 februari zullen we weer een COVID-locatie worden. Nu voor heel Zeeland, dus het zal drukker worden dan vorig voorjaar."

Gesloopt

Naast het buurtzorgpension in Zierikzee is De Veste in Goes al vanaf het begin van de coronacrisis door de Veiligheidsregio aangewezen als locatie voor de regionale COVID-noodopvang. De Veste is onderdeel van Het Gasthuis en dat wordt vanaf dit jaar in fases gesloopt en opnieuw gebouwd. Vandaar dat het Buurtzorgpension in Zierikzee nu de noodopvang overneemt.

Het buurtzorgpension fungeerde tijdens de eerste golf ook als opvang van mensen met Covid-19. Maar het sloot de deuren toen het aantal besmettingen na de eerste golf weer terugliep.

Quarantaine

Noodopvang is bedoeld is bedoeld voor mensen die besmet zijn met het coronavirus en die niet in quarantaine kunnen gaan op hun eigen kamer/afdeling in het verpleeg- of verzorgingshuis.

Door besmette cliënten vanuit de Zeeuwse instellingen over te plaatsen naar deze speciale afdeling, wordt het besmettingsgevaar voor andere cliënten, naasten en medewerkers kleiner. Het buurtzorgpension in Zierikzee verwacht volgende week de eerste patiënten te ontvangen.

