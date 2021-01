Skaters voelen zich het slachtoffer van conflict gemeente en buurtbewoners

De rechtszaak tegen de gemeente was aangespannen door omwonenden, zij vinden dat de gemeente te weinig heeft gedaan om de overlast van skaters te beperken. Het voorstel van de gemeente om een geluidswal rond het skatepark te zetten kon de handen niet op elkaar krijgen. Buurtbewoners vreesden dat het niet zoveel zou helpen en dat het uitzicht over de verder groene omgeving zou verdwijnen.

Zielig

"Ik vind het zielig", zegt skater Camiel Simons als hij naar het afgesloten park staat te kijken. "Ik vind het jammer, het maakt je ook verdrietig eigenlijk. Het is onze hobby." Ondanks de vervelende situatie verwijt hij niemand iets en wil hij niet met de vinger wijzen. "Wij kunnen er als jongeren eigenlijk niks tegen doen. Het is een rechtszaak die door omwonenden is aangespannen tegen de gemeente. Wij hebben er eigenlijk niks mee te maken."

Het skatepark is met bouwhekken afgesloten, waardoor de skaters er geen gebruik meer van kunnen maken (foto: Omroep Zeeland)

Maar niet alle skaters laten zich door de bouwhekken tegenhouden. De barrière kan ze er niet van weerhouden gebruik te maken van het park. En zodra de politie of iets wat op handhavers lijkt de bocht om komt, zijn er net zo snel weer vandoor.

Zodra de politie om de bocht komt, gaan de skaters er vandoor (foto: Omroep Zeeland)

Raadslid Piet Kraan van de Lokale Partij Middelburg kwam de skaters maandagmiddag een hart onder de riem steken. Hij vindt de bouwhekken 'een aanfluiting voor ons allemaal'. "Ik vind het verschrikkelijk voor de jongeren. Ze willen graag skaten, maar dit probleem loopt nu al elf jaar maar is nog steeds niet opgelost." Hij dient dinsdag een motie in, die het college van B&W ertoe moet bewegen in gesprek te gaan met alle omwonenden en de gebruikers van het park om tot een oplossing te komen.

Verantwoordelijk wethouder Chris Simons zit ook met de kwestie in zijn maag. Hij hoopt binnen nu en drie weken met een nieuw voorstel te komen waar iedereen zich in kan vinden. Er liggen nu verschillende opties op tafel: het toch plaatsen van een geluidsscherm, of het afsluiten van het park met een hek, zoals dat ook rond de voetbalveldjes van de Cruijff Courts staat. Dan kan het skatepark tussen bepaalde uren gesloten worden.