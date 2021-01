Oostkerk verschiet komende maanden van kleur voor Francina, Jeroen, Mieke en Jasper

De agenda voor deze maand is al vol en voor de maanden februari en maart komen de verzoeken ook al binnen. En al die verzoeken worden ingewilligd, zegt Leo Hannewijk, directeur/bestuurder van de Oostkerk. Mocht de interesse aanhouden dan denkt Hannewijk erover dit ook te doen in de zomermaanden, maar dan in de latere uren.

Hij kwam op het idee voor dit plan na verzoeken van mensen die iemand wilde herdenken in de kerk. En toen is Hannewijk, 'aan de hand van de mooie koepel die veertig meter hoog is', op het idee gekomen om daar licht in te doen.

Jasper

Dinsdagavond is de koepel van de Oostkerk geel, ter nagedachtenis aan Jasper Jongepier. Hij overleed twee jaar geleden op 33-jarige leeftijd. Frans Schrik is bevriend met de ouders van Jasper en heeft geregeld dat de Oostkerk geel kleurt. "Het thema van zijn begrafenis was zonnebloem, dus de keuze was snel gemaakt."

Dinsdagavond kleurt de Oostkerk geel ter nagedachtenis aan Jasper Jongepier (foto: Omroep Zeeland)

Morgen is een belangrijke dag voor de ouders van Jasper, over de reden wil Schrik niet uitweiden. Hij wil met een geel gekleurde Oostkerk de ouders steunen. "Dat hebben ze hard nodig. In de hoop dat het gele licht tot in de hemel mag schijnen."

Als Jasper geweten had dat de Oostkerk dinsdagavond voor hem een geel licht zou laten schijnen, was hij vooral trots geweest denkt Schrik. "Op zijn ouders, zijn zussen en zeker op het gele licht."

Schema

Op de site van de Oostkerk staat een schema welk licht wanneer brandt en voor wie.