Goedemorgen! Meer Zeeuwen nodig, skaters missen skatebaan en kleurenkalender raakt vol

Onze provincie staat bekend als krimpregio, maar het moet juist een groeiregio worden. Anders hebben we niet genoeg werknemers voor de banen die er in Zeeland te vinden zijn. Dat gaat de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland Eric de Ruijsscher vandaag zeggen tijdens de nieuwjaarstoespraak.

Karin van de Sluis werkte op een Covid 19 afdeling (foto: Omroep Zeeland)

Verder komt er weer een corona-noodopvang in het buurtzorgpension in Zierikzee. Bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis kunnen daar terecht als ze besmet zijn met het coronavirus en niet in quarantaine kunnen gaan op hun eigen kamer of afdeling.

Weer druk

Tijdens de eerste golf was er ook al zo'n speciale afdeling voor coronapatiënten. Die sloot toen, omdat het aantal besmettingen afnam, maar nu verwachten ze dat her er weer druk zal worden, onder meer vanwege oplopende besmettingsaantallen en de sluiting van de corona-opvang in De Veste in Goes.

Skatebaan gesloten

Verder besteden we aandacht aan de skatebaan in de wijk Veersepoort in Middelburg. Die is op last van de rechter gesloten, totdat de gemeente met een goed voorstel komt om de geluidsoverlast voor de omwonenden binnen te perken te houden. Tot die tijd is de skatebaan afgesloten met bouwhekken. Daarmee is in Middelburg een van de laatste skatebanen en uitlaatkleppen voor skaters weg. En die balen ervan. Ze hopen dat de gemeente snel met een oplossing komt.

Het skatepark is met bouwhekken afgesloten, waardoor de skaters er geen gebruik meer van kunnen maken (foto: Omroep Zeeland)

Ook in Middelburg: je kunt kiezen welke kleur licht de Oostkerk uitstraalt in het donker, ter nagedachtenis aan een overleden dierbare. Maar dan moet je er volgens het bestuur van de kerk wel snel bij zijn, want de kleurenkalender van de kerk zit al vol voor deze maand en ook in februari en maart is het zoeken naar een plekje.

De Oostkerk in Middelburg (foto: Joyce Matthijsse, Goes)

Het weer

We beginnen de dag met regen en wind. De westenwind is krachtig tot hard, maar neemt al snel af. Vanmiddag schijnt de zon en wordt het droog, bij een matige wind uit noordwest en het wordt een graad of 8. In de loop van komende dagen wordt het kouder met in het weekend vorst.