Zeeland krijgt bijna drie miljoen voor aanpak verkeersveiligheid

Met het geld worden in totaal twintig verkeersveiligheidsprojecten gestart. Vijftien daarvan moeten voor 2022 klaar zijn. Daar is zo'n twee miljoen subsidie voor verstrekt. De vijf resterende projecten hebben als deadline het jaar 2026. Daar is nog 872.000 euro mee gemoeid.

Waterschap

Waterschap Scheldestromen gaat dit jaar vijf projecten aanpakken. Daar heeft het zo'n 350.000 euro subsidie voor gekregen. In Vlissingen worden de fietspaden van het Bunkerpad en de Zwaanweg verbreed tot 3,5 meter. In Oostkapelle wordt de fietsveiligheid op de Wijkhuijsweg aangepakt.

In Nieuw- en Sint Joosland wordt van de Langeweg een 60-kilometerweg gemaakt. En in Zeeuws-Vlaanderen wordt de Hoofdplaatseweg in Driewegen samen met de gemeente Terneuzen aangepakt. Daar worden maatregelen genomen om de snelheid door het dorp terug te brengen naar 30 kilometer per uur.

Vanaf rechtsonder met de klok mee: Langeweg bij Nieuw- en Sint Joosland, Hoofdplaatseweg bij Driewegen, Wijkhuijsweg bij Oostkapelle en het Bunkerpad bij Vlissingen (foto: Google Maps/Gerda Hubregtse)

De provincie Zeeland gaat een rotonde, een parallelweg, twee kruispuntplateaus en 450 meter fietspad aanleggen. Dat gebeurt in Terneuzen en bij Ritthem. Die werkzaamheden moeten dit jaar plaatsvinden en de subsidie bedraagt 333.000 euro.

Vier gemeenten

Vier Zeeuwse gemeenten ontvangen gezamenlijk ruim 1,3 miljoen euro en ook dat moet dit jaar worden geïnvesteerd.

De gemeente Schouwen-Duiveland krijgt een miljoen euro subsidie. Daarmee wordt de verkeerveiligheid in Scharendijke aangepakt en er komt een fietstunnel onder de N57 ter hoogte van de kruising met de Stolpweg in Serooskerke. Dat laatste is onderdeel in een groter project van Rijkswaterstaat.

De kern van Scharendijke is één van de plekken die veiliger moet worden (foto: Omroep Zeeland)

Tholen verhoogt een fietsoversteek op de Ten Ankerweg en pakt fietspaden in de gemeente aan. Middelburg gaat de kruising Poelendaeleweg met de Nieuwe Vlissingseweg en de kruising Torenweg-Spinhuisweg veiliger maken voor overstekende fietsers.

De gemeente Goes pakt 30-kilometerzones en fietsroutes in Goes-Oost aan. Voor deze werkzaamheden hebben de drie gemeenten samen 300.000 euro gekregen.

Projecten die voor 2026 klaar moeten zijn

Naast deze subsidie hebben waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland en de gemeente Tholen nog bijna negen ton subsidie gekregen voor vijf projecten die voor 1 januari 2026 klaar moeten zijn.

Het fietspad langs de Langendijk bij Scharendijke zal worden verbreed. Bij 's-Heerhendrikskinderen op de N664 komt ter hoogte van de Oude Rijksweg een rotonde en ter hoogte van de Velluweweg komen plateaus. Ook bij de aansluiting van de N666 bij 's-Gravenpolder met de Baarlandsezandweg komt een rotonde.

Op Tholen wordt het fietspad in combinatie met de Molenvlietsedijk aangepakt. Tenslotte worden parkeervakken aan de Sportlaan in Sint-Maartensdijk gesaneerd en wordt een parkeerterrein aangelegd bij het openluchtzwembad Haestinge.