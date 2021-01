Wim gaat in coronatijd met pensioen: 'Het is te triest voor woorden dat het hier nu zo stil is'

Afscheid nemen in deze tijden is niet bepaald ideaal. De Wellevaete ligt er stil bij door de coronamaatregelen. "Het is te triest voor woorden dat het hier nu zo stil is", zegt Scherpenisse. "Dat doet gewoon pijn. Maar we weten dat het moet en hopen dat het helpt. Mijn afscheidsfeestje zal ook even moeten wachten, maar dat is niet het ergste."

Omgang met mensen

De beheerder had vooral plezier in de omgang met mensen. "Al die mensen van al die verenigingen. Het onderlinge contact en de sfeer, geweldig", zegt hij. "In Sint-Annaland is het verenigingsleven heel sterk. En mensen zijn bereid elkaar te helpen. We hebben ook nooit een gebrek aan vrijwilligers."

Wim Scherpenisse sluit de deur van De Wellevaete niet voorgoed achter zich (foto: Omroep Zeeland)

Dat het verenigingsleven sterk is, kun je zien aan de grootte van sport- en ontmoetingscentrum De Wellevaete. "Op een dorp van 3.500 zielen staat er een accommodatie met zeven zalen, en niet de kleinste zalen", zegt Scherpenisse vol trots. "En die zaten voor de coronatijd een paar dagen in de week allemaal vol."

'Nog niet van me af'

Ook al is Scherpenisse nu met pensioen, hij zal nog regelmatig naar De Wellevaete komen. "Ze zijn nog niet van me af", lacht hij. "Ik zal af en toe een bakkie koffie komen drinken en - zodra het weer mag - concerten en voorstellingen bezoeken. Ik heb hier zo lang rondgelopen, dat is niet zomaar over."