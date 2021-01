Situatie bij voedselbedrijf Doens is zorgwekkend volgens rechtbank, maar bedrijf wordt niet stilgelegd

Doens is één van de grootste importeurs/exporteurs van biologische voedingsingrediënten in Europa (foto: Omroep Zeeland)

De rechtbank vindt dat er allerlei "zorgwekkende constateringen" zijn bij Doens Food Ingredients, maar die geven volgens de uitspraak "onvoldoende aanleiding [...] om aan te nemen dat de voedselveiligheid op dit moment wordt bedreigd door het openhouden van de ondernemingen". De rechtbank baseert dit oordeel op het feit dat er zich recentelijk niets heeft voorgedaan bij het bedrijf dat de voedselveiligheid in gevaar heeft gebracht. De laatste overtreding dateert van oktober 2019. "Bovendien", voert de rechtbank aan, "zijn de verdachten - getuige de brief van 4 januari 2021 in het vizier van de NVWA waarvan een sterke preventieve werking mag worden verwacht".

Ondanks dat de rechtbank de eis van het OM voor directe stillegging van het bedrijf naast zich neerlegt, is ze er wel van overtuigd dat er sprake is van een zorgwekkende situatie. Dat blijkt uit de overtredingen uit het verleden, waarover de rechtbank zegt dat herhaling niet uit te sluiten valt.

Zorgen over de bedrijfscultuur

Ook geeft de rechtbank aan de zorgen van het OM over de bedrijfscultuur bij Doens te delen. Er zijn volgens de rechtbank aanwijzingen dat winst maken belangrijker is voor het bedrijf dan de voedselveiligheid. "Onderdeel daarvan lijkt te zijn om mogelijke overtredingen dan wel onregelmatigheden aan het oog van de toezichthoudende instanties en afnemers te onttrekken", valt in de uitspraak te lezen.

De zaak gisteren draaide om de verkoop van mogelijk onveilige partijen die niet aan de voedselveiligheid voldeden. Het OM verdenkt Doens ervan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet te hebben geïnformeerd over deze partijen en ze willens en wetens verkocht heeft. Het OM is van mening dat het in de handel brengen van onveilig voedsel onderdeel is van de bedrijfsvoering van Doens. Bovendien zou het bedrijf volgens het OM analyseresultaten hebben vervalst.