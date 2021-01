Henk Krol zoekt steun in Goes: 'Dit is verschrikkelijk, maar ik heb geen keus'

Met veel charme probeert Henk Krol mensen te verleiden de ondersteuningsverklaring te tekenen. "U hoeft het niet met me eens te zijn, als u het maar goed vindt dat ik met een nieuwe partij mee doe," betoogt de politicus. Voorheen zat Krol al in de Kamer voor 50PLUS en voor de Partij van de Toekomst. Nu probeert hij het dus met een nieuwe partij. Als mensen de verklaring willen tekenen, moeten ze mee naar het gemeentehuis om een handtekening te zetten onder het toeziend oog van een gemeenteambtenaar.

'Liever het coronadebat voorbereid'

Omdat Krol van te voren al vermoedde dat er weinig mensen op straat zouden zijn door de coronamaatregelen diende hij in december al een motie in om een wettelijke regeling te treffen dat ondersteuningsverklaringen digitaal ingediend kunnen worden. Die motie haalde het niet en dus moest Krol fysiek de straat op. "Het is aan de ene kant heel leuk om mensen zelf te spreken op straat, aan de andere kant is dit superstom en had ik veel liever het coronadebat van morgen in de Kamer voorbereid. Het is verschrikkelijk werk, maar ik heb geen keus."

Henk Krol in Goes om stemmen te werven voor zijn nieuwe partij (foto: Omroep Zeeland)

Het was de bedoeling dat Krol in een ochtend zijn dertig verklaringen bij elkaar zou hebben, maar dat lukte hem niet. De reacties variëren van "Ja hoor, ik gun het hem wel, ik teken wel" tot "Ik ben 88 jaar en heb niks meer met politiek." Aan het eind van de ochtend gaat Krol terug naar het Haagse en zijn team blijft in Goes..... tot de 30 verklaringen binnen zijn.