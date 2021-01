Dominee schrijft brieven aan kerkelijke gemeenten: 'Mooie manier om iets te betekenen voor Tholen'

Hervormde kerk in Tholen (foto: René van den Berg)

Dominee Geuze kreeg tijdens zijn laatste werkperiode op Tholen het idee het boek te schrijven. "Ik vond het een mooie gedachte om op die manier iets voor Tholen te kunnen betekenen", zegt hij in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. Geuze woonde in Nunspeet en is weer naar Sint-Annaland gegaan om verschillende mensen te bezoeken. Later kreeg hij het idee om aan iedere kern een brief te richten.

In het boek beschrijft Geuze hoe de gemeenten zijn ontstaan, informatie over de kerkgebouwen, de predikanten en hoe er met andere gemeenten samengewerkt wordt. "En dan komt de brief die ik meen van de Heer te hebben ontvangen om die door te geven aan de gemeenten."

'Pijnlijke verdeeldheid

Dominee Gerco van den Berg, verbonden aan de hervormde kerk op Sint Philipsland, heeft de brief voor zijn gemeente ontvangen en kreeg later ook het boek. Hij is in 2016 predikant geworden. "Het is aardig om de weetjes en de cijfertjes tot je te laten komen." Van den Berg vindt het een goede zaak dat Geuze brieven naar verschillende gemeenten heeft gestuurd.

Volgens hem kan dat de verbondenheid doen toenemen. "Er is helaas geen eenheid. Onder de kerkelijke gemeenten op Tholen en Sint Philipsland is een pijnlijke verdeeldheid." Geuze vult aan dat het ook naar de samenleving en overheid toe belangrijk is om als kerkelijke gemeenten gezamenlijk op te trekken. "Het maakt zo'n slechte indruk als een kerk naar buiten treedt en er allerlei meningen komen. Dat maakt het voor de mensen ook heel moeilijk."

De titel van het boek is Leef. "Ik vind het een prachtige titel", zegt Geuze. "Het betekent: kom tot leven. Dat het weer lente moge worden op Tholen, in geestelijk opzicht. Ik hoop dat iedereen die de titel ziet gaat bidden en denkt: Tholen komt tot leven!"

Kerkdienst vaker gevolgd

Van den Berg ziet dat er ondanks legere kerken, er wel een opleving is als het gaat om het volgen van kerkdiensten. "Digitalisering geeft ook moedgevende resultaten. Als ik zie hoeveel mensen meedoen via livestreams en dat optel bij de mensen die de dienst in de kerk volgen, dan hebben we meer hoorders dan vóór de coronacrisis. Je kunt op YouTube zien hoeveel mensen meekijken, kerkdiensten worden daarna ook nog beluisterd, er is meer betrokkenheid."

De alternatieve vormen van kerkdiensten volgen, zorgt voor een dubbel gevoel bij Van den Berg. "Het heeft iets hoopvols, maar ook iets moeilijks. De kerk is een dorpsgezicht. Iedereen weet dat daar diensten worden gehouden. Als dat verdwijnt raak je het gezicht kwijt in het dorp. Het is mooi dat er nieuwe vormen zijn, maar het gaat me wel aan het hart dat ik oorspronkelijke gemeenten zie wegkwijnen. Financieel is het ook moeilijk vol te houden."

Luister hieronder het hele gesprek met dominees Geuze en Van den Berg in de Zeeuwse Kamer terug. Over het boek dat Geuze schreef, maar ook hoe de kerkdiensten vaker gevolgd worden tijdens de coronacrisis.

Zeeuwse Kamer over kerken op Tholen