Zomer was flink aanpoten voor Zeeuwse KNRM door coronadrukte

Reddingsboot Zeemanshoopvan de KNRM in Breskens in actie (foto: Jaap Wolfert uit Breskens)

Het aantal hulpacties aan watersporters op relatief beschut water, met name het Veerse Meer, steeg namelijk. Daar waren meer surfers, kleine zeilboten en kano's te vinden dan andere jaren. Veere was het drukste Zeeuwse station in 2020 en rukte 78 keer uit, tegenover 63 keer in 2019. Vanwege corona werd veel gebruik gemaakt van de Zeeuwse wateren, omdat een reis naar het buitenland er niet in zat.

Meer medische evacuaties

Het zomerse voorjaar en de warme zomer trokken daardoor ook veel mensen naar het strand. Dat leidde tot meer hulpverleningen aan zwemmers en surfers, vooral in Cadzand, Westkapelle en bij Neeltje Jans. Met name bij station Neeltje Jans zijn opvallend veel medische evacuaties uitgevoerd, ongeveer tien procent van alle uitgevoerde acties van dit station in 2020. Toch was het daar iets minder druk dan een jaar eerder. De KNRM kwam bij Neeltje Jans 69 keer in actie, tegenover 77 in 2019.

In totaal kwam de KNRM 293 keer in actie vorig jaar. Een jaar eerder was dat nog 315 keer. In Breskens werden 48 acties uitgevoerd (tegenover 50 in 2019), terwijl Westkapelle 47 keer uitrukte, tegenover 55 keer in 2019. Gevolgd door Hansweert en Cadzand, met respectievelijk 26 (tegenover 31 het jaar ervoor) en 25 acties (tegenover 40 in 2019).