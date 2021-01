Nieuw betaalsysteem voor de bus: passagiers betalen alleen de gereden kilometers

Openbaar vervoer (foto: Omroep Zeeland)

Het nadeel van busabonnementen is dat als je bijvoorbeeld ziek bent, en dus niet met de bus reist, je wel moet betalen. Met het nieuwe systeem komt daar een einde aan. Scholieren maken het meeste gebruik van een busabonnement. Ze moeten iedere keer afwegen of een abonnement loont, bijvoorbeeld als er een vakantie in de maand valt of als ze ergens anders een stage volgen.

Het is ons gelukt om als eerste regio in Nederland dit nieuwe reisproduct in te voeren" Gedeputeerde Harry van der Maas

Zeeland Voordeel heft dit nadeel op omdat iemand daarmee alleen maar de gereden kilometers betaalt. Scholieren krijgen daarnaast ook nog tien procent korting. Vanaf 2 mei betalen reizigers maximaal 130 euro per maand, en studenten door de korting dus 117 euro. Daar komt bij dat er korting opgebouwd wordt; hoe meer iemand reist met de bus, des te meer korting hij krijgt. Bovendien zijn abonnementhouders niet meer gebonden aan vaste zones. Met het nieuwe systeem kun je door heel Zeeland reizen.

Zeeland heeft de primeur

Provincie Zeeland en Connexxion willen met het nieuwe systeem het reizen met de bus makkelijker en dus ook aantrekkelijker maken. Volgens Harry van der Maas, gedeputeerde mobiliteit, heeft Zeeland hiermee de primeur. "Het is ons gelukt om als eerste regio in Nederland dit nieuwe reisproduct in te voeren. Daar ben ik blij mee. Met 'Zeeland Voordeel' is reizen met de bus straks een stuk aantrekkelijker!"

Mensen die reizen met Zeeland Voordeel krijgen per maand achteraf de rekening. Saldo op een OV-chipkaart is dus niet meer nodig, maar de chipkaart werkt ook na 2 mei nog en ook reizen zonder abonnement blijft mogelijk.