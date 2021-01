Sportscholen blijven dicht: 'Ik moet alles bij elkaar schrapen om de rekening te betalen'

"Je mist nieuwe leden. Het is januari, dus voor sportscholen dé maand om nieuwe leden te winnen," zegt Miranda Hoondert, eigenaresse van de sportschool in Heinkenszand. Om haar leden tegemoet te komen geeft zij online sportlessen en leent ze sportmateriaal uit. Zoals de spinningfietsen, de gewichten, yogaballen en boksballen. "Je kan het zo gek niet bedenken of wij lenen het uit." Ze wil graag haar leden aan het sporten houden.

Miranda Hoondert in haar sportschool. (foto: Omroep Zeeland)

Hoondert maakt zich zorgen over de aankomende drie weken. "Heel veel langer moet het niet duren", zegt ze. Met de inkomsten die ze nog ontvangt uit de abonnementen kan ze net de vaste lasten betalen. "Het is geen vetpot. Ik moet alles bij elkaar schrapen om de rekening te betalen."

Los van het financiële plaatje wil Hoondert dat de sportscholen weer open mogen. "Mensen die sporten zitten beter in hun vel én het is hartstikke gezond en dat kunnen wij juist in deze coronatijd wel gebruiken."

Miranda Hoondert praat over hoe het haar vergaat tijdens deze lockdown.

Lianne de Nooijer, eigenaar van de sportschool in Serooskerke, maakt zich ook zorgen over de eventuele verlening van de lockdown. "Je merkt dat mensen het zat zijn en samen willen sporten. Ik weet niet of iedereen de discipline kan opbrengen om thuis te sporten." De Nooijer vertelt dat er nu al steeds meer mensen afhaken bij de online sportlessen die ze organiseert. Zij benadrukt net als Hoondert hoe gezond sporten is en dat dit juist in deze coronaperiode belangrijk is.

De Nooijer heeft ervoor gekozen om de abonnementen niet door te laten lopen. Leden konden wel een donatie geven, maar dat dekt zeker niet alle kosten. "Het is fijn om steun van de leden te voelen", zegt ze. "Ik hoop gewoon dat de aankomende drie weken de laatste weken zijn dat de sportschool dicht moet. Met een lange adem gaan wij dit overleven, maar wij moeten veel offers brengen en het is zwaar."