Het bosbrandseizoen is aangebroken in Australië en Adrienne Verburg zit er middenin

Om bosbranden in te dammen worden brandgangen gemaakt (foto: Adrienne Verburg)

De laatste twee dagen zijn Adrienne en haar man overdag bezig met het bestrijden van bosbranden. "Alleen overdag", zegt Adrienne, "want 's nachts wordt het kouder en dan is het vuur minder. En het is ook veel te gevaarlijk."

Een van de twee bosbranden was op haar eigen grond. Op het moment dat we haar spreken in het radioprogramma Zeeland komt thuis, is het bij haar bijna middernacht . "We zitten nu op de satelliet te kijken. We hebben gisteren en vandaag geprobeerd de twee vuren te blussen. Op onze grond is dat gelukt. Die andere is weer één grote rode vlek."

Ben, de man van Adrienne Verburg, onderweg naar huis met een bulldozer (foto: Adrienne Verburg)

Dat blussen gebeurt niet met water; dat is er door de droogte niet genoeg. Met loaders, shovels en bulldozers wordt een brandgang rondom het vuur gegraven om het op die manier in de dammen. Adrienne rijdt er dan met de brandweerwagen achteraan om te blussen als een van de voertuigen vlam vat.

Ze blijft er nuchter onder, maar toen de brand op eigen grond steeds dichterbij kwam en de woning tot op een kilometer of zes naderde, was dat toch even anders, geeft Adrienne toe. "We hadden het vuur redelijk snel onder controle, maar het was wel even spannend."

Adrienne Verburg over de bosbranden in Australië