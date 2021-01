Lonink: Avondklok is laatste 'noodstop'

De avondklok is een omstreden en weinig gesteunde maatregel. Lonink noemt het een 'noodstop'. "Omdat je het hele leven letterlijk stillegt. Er kan dan niets meer vanaf acht uur 's avonds. Dat is bijna niet te handhaven. Dan moeten er uitzonderingen komen voor mensen die naar hun werk moeten, of bijvoorbeeld bij hun zieke ouders op bezoek willen. En dat levert weer een hoop regels op. Dan moet je allemaal ontheffingen geven. Het is eigenlijk niet te handhaven." Ook de meeste andere burgemeesters zijn om deze reden tegen het instellen van een avondklok.

Laatste redmiddel

Toch staat Lonink er eventueel voor open, maar dan echt als laatste redmiddel. "Nu gaan de cijfers wat omlaag, maar als het weer slechter gaat en je krijgt het echt niet onder controle, dan kun je een avondklok instellen. We doen het liever niet, maar als het niet anders is..."

De maatregelen De lockdown is met drie weken verlengd. Dat betekent dat onder meer niet-essentiële winkels, contactberoepen als kappers en de horeca dicht blijven tot 9 februari. Het middelbaar en hoger onderwijs krijgt les op afstand tot 7 februari. Ook moeten middelbare scholieren onderling anderhalve meter afstand houden. Als het Outbreak Management Team groen licht geeft, gaan het basisonderwijs en de kinderopvang weer open op 25 januari. Het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven blijft gelden. Ook adviseert het kabinet zo veel mogelijk thuis te werken. Buiten mogen twee mensen samen zijn, er is alleen een uitzondering voor huishoudens om met drie of meer personen samen te zijn. Kinderen tot en met 17 jaar mogen in teamverband sporten en onderling wedstrijden spelen, maar alleen buiten.

Lonink kijkt naar persconferentie premier Rutte (foto: Omroep Zeeland)

Jan Lonink kijkt naar elke persconferentie op de televisie, ook al weet hij vaak al wat er gezegd gaat worden. "Het is niet alleen wat Rutte zegt, maar hoe hij het zegt. De premier en minister moeten mensen ervan overtuigen hun gedrag aan te passen, want in deze crisis blijkt dat mensen met hun gedrag kunnen bepalen hoe lang de maatregelen nog duren."

Op het puntje van de stoel

Lonink vindt het gedeelte waar de journalisten vragen mogen stellen erg interessant, juist omdat ze kritisch zijn en dieper doorvragen op het beleid. Door naar deze persconferenties te kijken, voelt hij zich verbonden met de inwoners van Zeeland. "Er zitten miljoenen mensen op het puntje van hun stoel. Er zitten ondernemers die denken 'kan ik weer aan de slag volgende week', horeca, cultuur die in grote nood zitten .Jongeren en ouderen die al een hele tijd hun vrijheid kwijt zijn, hun vrienden niet kunnen bezoeken. Ik wil graag horen of de minister-president daar begaan mee is. Uit de toespraak blijkt dat hij daar oog voor heeft."