Goedemorgen! Verlenging lockdown, een muzikale wethouder en de mozaïeken van Britannia

Jan Lonink volgt de persconferentie thuis vanaf de bank (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Lonink is een avondklok het allerlaatste redmiddel dat ingezet moet worden tegen verspreiding van het coronavirus. Een noodklok is volgens hem lastig te handhaven en komt het ook op een lastig moment om de mensen van de noodzaak ervan te overtuigen omdat er nu juist een daling is ingezet van de besmettingscijfers. En hij is niet de enige burgemeester die er zo over denkt. Het Veiligheidsberaad waarin alle 25 burgemeesters van de veiligheidsregio's zijn vertegenwoordigd, ziet ook niets in een avondklok.

Uitspraak inbrekersfamilie

Het gerechtshof in Den Bosch doet vandaag uitspraak tegen de vader en moeder van de zogenoemde inbrekersfamilie. De inbrekersfamilie trok in de zomer van 2018 langs de Zeeuwse kust. Ze werd verdacht van bijna 160 inbraken in onder meer auto's en campers. De vader kreeg van de rechtbank in Middelburg vijf jaar cel. Dat was anderhalf jaar meer dan het OM eiste. Zowel de man als het OM zijn in hoger beroep gegaan. De moeder kreeg van de rechtbank in Middelburg in mei 2019 een gevangenisstraf van twee maanden. Ze is niet meer gedetineerd. Zowel zijzelf als het OM gingen in hoger beroep.

Wethouder Joost de Goffau van Goes achter zijn keyboard (foto: Omroep Zeeland)

Muzikale wethouder

En wethouder Joost de Goffau bewijst nog maar eens dat wethouders gewone mensen zijn, met gewone hobby's. Al maakt hij het best bont, want hij geeft online complete concerten op zijn keyboard, zodat iedereen kan meegenieten. Zijn repertoire is divers. Zo staat bijvoorbeeld De Klok van Arnemuiden op zijn repeertoire, maar ook filmmuziek, zoals die van The Lord of the Rings.

Het paviljoen van het voormalige Britannia met de mozaïeken (foto: Omroep Zeeland / Chris Verkaart)

Mozaïeken Britannia

De VVD in Vlissingen wil dat de mozaïeken van het voormalige hotel Britannia ergens terugkomen in Vlissingen na de sloop van het paviljoen en dan nog het liefste ergens op de boulevard. Het behoud van de mozaïeken was een voorwaarde voor de sloopvergunning. Maar de ontwikkelaar van het nieuw te bouwen hotel wil ze niet terugplaatsen.

Polder bij Hoek (foto: Adri de Bruijne)

Het weer

Het is vandaag een droge dag met geregeld zon. De temperatuur komt uit op zo'n 6 graden. Morgen en overmorgen wordt het kouder. Zaterdag is er een kans op sneeuw en gladheid.