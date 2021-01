'Mozaïeken van Britannia moeten ergens op boulevard terugkeren'

Het restant van hotel Britannia aan de Vlissingse boulevard (foto: Omroep Zeeland / Chris Verkaart)

De mozaïeken zijn in 1960 gemaakt door Louis van Roode voor het toenmalige Hotel Britannia. Bij het afgeven van de sloopvergunning in 2004 werd als voorwaarde opgenomen, dat de mozaïeken op de gevel van het paviljoen behouden moesten blijven. Dat ging in 2010, toen echt met de sloop gestart werd bijna mis. Het restant van de mozaïeken kon veilig worden gesteld en werd gerestaureerd door een Spaanse mozaïek expert.

In 2018 was het nog de bedoeling om de mozaïeken nog terug te laten keren in het nieuw te bouwen hotel, maar dat is van de baan. Volgens de VVD in Vlissingen zijn de mozaïeken beeldbepalend aan de Vlissingse Boulevard. De partij wil dat het college van burgemeester en wethouders kijkt naar "mogelijkheden om de mozaïeken te behouden voor Vlissingen en meer bepalend aan de Vlissingse Boulevard".

