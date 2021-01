Corona, Brexit en oliecrisis zorgen voor fors minder aan- en afvoer in haven

Vlissingen-Oost (foto: ANP)

De goederenoverslag is over het hele jaar 2020 uitgekomen op een achteruitgang van 11 procent. De havenorganisatie die eind 2017 ontstond na een fusie van Zeeland Seaports en de haven van Gent, waarschuwde het afgelopen jaar al voor een achteruitgang. Zo was er door Brexit een verwachte verdere stagnering van de goederenoverslag naar Groot-Brittannië. De tweede lockdown in Nederland en Vlaanderen beïnvloedt de cijfers ook. Daarnaast zorgt een halvering van de prijs van een vat olie wereldwijd voor achteruitgang.

Terug op niveau 2016/2017

Het overslagverlies van 11 procent maakt een einde aan jarenlange, florissante groeicijfers. De Gentse en Zeeuwse havens werkten al langer samen en boekten samen in 2017, 2018 en 2019 recordcijfers. De havens fuseerden officieel op 1 januari 2018, waarmee ze samen in de Europese haven-top tien terechtkwamen. Dat de goederenoverslag over zee in 2020 is uitgekomen op 63,5 miljoen ton, betekent dat de havens naar eigen zeggen terug zijn op het niveau van 2016/2017.

Lichtpuntjes

North Sea Port wijt de achteruitgang aan drie externe factoren: corona, Brexit en de oliecrisis, waarbij de prijs voor een vat olie is gehalveerd ten opzichte van een jaar geleden. Toch ziet de havenorganisatie ook lichtpuntjes in het afgelopen jaar. De overslag van containers in de haven groeit nog steeds en ook was er een record aan uitgegeven nieuwe bedrijfsterreinen. Zo ging er grond naar de aanleg van een waterstoffabriek van VoltH2 en Evolution Terminals in Vlissingen-Oost, voor de opslag van vloeibare bulk.

Herstel in 2021 en 2022

North Sea Port hoopt dat het herstel dit jaar al inzet, waarbij het havenbedrijf eind 2022 weer uit moet komen op 70 miljoen ton. Dat is het recordniveau van 2019. "De veerkracht van en het herstel bij bedrijven in sectoren zoals automotive, droge en vloeibare bulk, staal en transport kunnen daartoe bijdragen", schrijft het havenbedrijf in een persbericht. Voorwaarde is volgens North Sea Port wel, dat er geen derde, strenge lockdown komt.