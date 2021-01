Coronavervuiling in Zeeuwse riolen neemt toe

Bemonstering van rioolwater (foto: ANP, bewerkt)

Het Zeeuwse gemiddelde blijkt bij de laatste meting 294 miljoen deeltjes per inwoner te zijn, 23 procent meer dan een week ervoor. Maar het is nog wel lager dan het landelijke gemiddelde van 346 miljoen deeltjes per inwoner.

Minuscule restjes

Het gaat bij deze metingen alleen om minuscule restjes van het virus, het afvalwater is niet besmet met het coronavirus zelf. De gemeten aantallen worden omgerekend naar het aantal inwoners dat via de riolering is aangesloten op de betreffende waterzuiveringsinstallatie.

Met 1.142 miljoen deeltjes per aangesloten inwoner is de vervuiling van de de rioolwaterzuivering Willem Annapolder het grootst. Die van Oostburg komt met 575 miljoen op de tweede plaats.

De metingen zijn gedaan in de afgelopen week, maar de verwerking in het laboratorium kost zoveel tijd dat ze pas vandaag bekend zijn gemaakt. Het RIVM gebruikt de resultaten om voorspellingen te kunnen doen over de ontwikkeling per regio van corona.