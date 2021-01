Douane weet in jaar tijd 4.500 kilo cocaïne in Vlissingse haven te onderscheppen

Cocaïne tussen drugs gevonden, archieffoto. (foto: FIOD)

Voor de douane is Rotterdam de belangrijkste haven als het gaat om cocaïneonderscheppingen. Vorig jaar werd daar 40.000 kilo gevonden. Maar ook Vlissingen is belangrijk, zegt Nanette van Schelven, directeur generaal van de douane. Van de overgebleven 8.000 kilo aan cocaïnevangsten in havens, werd ruim de helft in Vlissingen onderschept.

Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen als één gebied

Volgens Van Schelven gaat het drugscriminelen er niet om via welke haven de cocaïne wordt binnengesmokkeld. "Door criminelen worden de havens van Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen als één gebied gezien." Ook in Antwerpen werd in 2020 meer cocaïne onderschept dan het jaar ervoor.

Vorig jaar zijn op verschillende locaties in Zeeland verdachten gearresteerd in een onderzoek naar drugshandel. De actie, Operatie Portunus genoemd, richt zich vooral op de import van cocaïne in de haven van Vlissingen. Vorige week werd duidelijk dat acht Zeeuwse verdachten die tijdens de operatie zijn opgepakt, langer vastzitten.

Van Schelven legt uit dat het voor de douane belangrijk is om samen te werken. Door internationale samenwerkingen werd vorig jaar 67.000 kilo cocaïne onderschept die onderweg was naar Nederland.

Buitenlandse samenwerkingen

"Als wij iets vangen in de Rotterdamse haven doen we dat op basis van informatie die we zelf hebben, die wordt verrijkt met wat we van collega's in binnen- en buitenland krijgen. Bijvoorbeeld informatie van de Nederlandse politie of het OM, maar het kan ook informatie die wij van de douane uit de Verenigde Staten of Brazilië hebben. En dat werkt de andere kant ook zo op. Antwerpen is ook een belangrijke partner om mee samen te werken", aldus Van Schelven.

Speurhond zoekt naar cocaïne in de haven (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Van Schelven blijven havens aantrekkelijk voor drugscriminelen. "Daar komt heel veel aan. Het biedt infrastructuur van goederen die we allemaal nodig hebben, variërend van auto-onderdelen tot vers fruit. Dat komt daar aan en wordt van daaruit naar het achterland gedistribueerd. Zo'n logistieke keten wordt benut, eigenlijk misbruikt, door de onderwereld."

