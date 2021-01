Van De Klok van Arnemuiden tot Pirates of the Caribbean: jonge wethouder geeft graag een online concertje weg

De Goffau (30) is onlangs verhuisd naar een nieuwe hoekwoning en heeft daar een speciale muziekkamer ingericht, waar zijn keyboard staat. Met de buren heeft hij uitgetest hoe hard hij kan spelen, zonder dat zij er last van hebben. "Dat bleek ontzettend mee te vallen, alleen moest ik mijn bass iets lager zetten, haha."

20.000 volgers

Een wethouder die complete concerten geeft op social media; het is niet voor iedereen gebruikelijke kost. Maar De Goffau vindt het heerlijk om alle beslommeringen even van zich af te spelen, bijvoorbeeld 's avonds na een lange vergadering. "Het is begonnen toen ik wat filmpjes voor mijn familie online zette. Uiteindelijk had ik zo'n 20.000 volgers op mijn eigen YouTube-kanaal, dus blijkbaar vinden de mensen het toch leuk!"

Pirates of the Caribbean

Zijn keyboard heeft verschillende instellingen waarmee het geluid kan klinken als een kerkorgel, een piano of een synthesizer. Hij speelt liedjes van Neil Diamond, pop, smartlappen, maar hij vindt het ook leuk om filmmuziek te spelen.

Favoriet is de muziek van Lord of the Rings en zeker Pirates of the Caribbean, één van zijn favoriete films. "Ik kan ook Bløf spelen!", vertelt De Goffau, terwijl hij meteen de eerst tonen van het nummer Dansen aan Zee aanslaat.

Wethouder Joost de Goffau van Goes achter zijn keyboard (foto: Omroep Zeeland)

2020 was een bijzonder jaar voor Joost de Goffau. Hij werd dit jaar al op 29-jarige leeftijd wethouder namens het CDA, als opvolger van partijgenoot Derk Alssema, die burgemeester werd in de Brabantse gemeente Gilze en Rijen. De Goffau heeft een paar pittige portefeuilles toegewezen gekregen, waaronder het sport- en zwemcomplex Omnium in Goes. Het Omnium lijdt veel verlies op de tropische tuin in het complex, dat veel te weinig bezoekers trekt.

Jong broekie

De Goffau merkt dat zijn jonge leeftijd af en toe verbazing wekt. "Voor sommige mensen was het in het begin even slikken, bijvoorbeeld tijdens kennismakingsgesprekken toen ze me nog niet kenden. Dan zit je soms met zestigplussers aan tafel, die je ziet denken: wat een jong broekie! Maar als dan later blijkt dat je een volwaardige gesprekspartner bent, is dat gevoel hoop ik snel verdwenen. Zoals ze in het Engels zeggen: Age is nothing but a number!"

Lees ook: