Silvie Dees wordt nieuwe directeur Theaterproductiehuis Zeelandia

Silvie Dees is de nieuwe directeur van Theaterproductiehuis Zeelandia (foto: Willem de Kam)

Dees is geboren in Terneuzen en was hiervoor zakelijk leider bij Theater Rotterdam. Daarvoor was ze zakelijk directeur bij festival- en concertorganisator Motel Mozaïque en zakelijk leider bij theatergezelschap De Warme Winkel en international dansgezelschap Ann Van den Broek. Daarnaast vervulde ze verschillende bestuursfuncties- en adviesfuncties in de culturele sector.

'Verbonden met Zeeland'

Begin februari start ze in Middelburg. Dees kijkt er naar uit om in Zeeland te komen werken. "Ik voel me verbonden met Zeeland en ben bevoorrecht om, samen met alle collega's, makers en publiek, mee te mogen bouwen aan deze bijzondere organisatie." Schoute was sinds 2008 directeur bij het productiehuis.