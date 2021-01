Anderhalve meter afstand geeft schooldirecteur kopzorgen: 'Zo onnatuurlijk voor jongeren'

Leerlingen in een klaslokaal op het CSW in Middelburg (foto: Het CSW in Middelburg)

Dat is te zien op het zo goed als lege schoolplein van CSW Van de Perre in Middelburg. De leerlingen die tijdens hun pauze even een ommetje maken, lopen schouder aan schouder het schoolplein af. "We zijn er nog niet mee begonnen", zegt Ghylia (havo 5). "De docenten weten ook nog niet hoe het moet, dus we zitten ook nog naast elkaar in de klas."

Middelbare scholen waren toch dicht? Klopt! Maar leerlingen die dit jaar eindexamens doen, praktijkonderwijs volgen of in kwetsbare situaties zitten, gaan wel naar school. Bij het CSW van de Perre in Middelburg volgen zo'n 300 tot 350 van de 1.500 leerlingen fysiek les op school. Die moeten nu ook anderhalve meter afstand houden op school, kondigde minister-president Mark Rutte gisteravond aan in de persconferentie.

Ook Senna uit Middelburg loopt naast een vriendin het schoolplein af. "We vinden afstand houden nog niet nodig. In de klas zaten we vanochtend ook nog op 20 centimeter afstand." Ze heeft wel begrip voor de maatregel. "Zonder anderhalve meter afstand verspreidt corona zich wel sneller. Maar het is wel stom."

Het is wel moeilijk. Het voelt onsociaal." Havo 5-leerlinge Jasmijn over de anderhalve meter

"De besmettingen onder jongeren nemen wel het meeste toe, dus ik vind het wel een logische beslissing", zegt Ghylia. "Maar afstand houden op school is best lastig." Dat denkt ook klasgenootje Jasmijn uit Middelburg. "Het zijn alleen maar eindexamenleerlingen, maar dat zijn er in de pauze ook nog best veel. Ik denk dat ze de lestijden moeten aanpassen."

Puzzelen voor het personeel

Directeur Frans van der Knaap buigt zich vandaag met zijn team over hoe ze de anderhalve meter in de klas kunnen invoeren. Dat is nog niet zo simpel. "De lokalen zijn te klein om iedereen anderhalve meter uit elkaar te zetten." Leerlingen verdelen over twee klaslokalen? "Dan heb ik te weinig docenten." Om en om thuisonderwijs? "Eindexamenkandidaten en achterstandsleerlingen zouden juist naar school moeten komen."

"Het is wel een dilemma", verzucht de directeur. Maar: "Er komt sowieso een oplossing." Die hoopt de directeur aan het einde van de dag te hebben. Hij vindt het vooral ook vervelend voor zijn leerlingen. "School is tot nu toe een fijne plek voor ze geweest waarbij ze totaal geen rekening moesten houden met die afstand. Het is voor hen onnatuurlijk."