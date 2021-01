Iets meer coronabesmettingen, vier overlijdens, nog geen spoor van Britse variant

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Dat blijkt uit de coronaregistratie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat instituut registreert dagelijks de aantallen positieve testresultaten van coronatests. Ook staat in die registratie hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames er door corona waren die dag. Het RIVM meldt in de dagcijfers geen nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met ernstige coronaklachten in onze provincie.

Onderliggende trend

Om te de onderliggende trend in de aantallen nieuwe besmettingen te achterhalen, en om te voorkomen dat je puur naar dagelijkse fluctuaties kijkt, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het zevendagentotaal, dat is het totale aantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. Die rekensom is in onderstaande grafiek gemaakt voor vier Zeeuwse regio's.

Daarin is te zien dat in drie regio's het zevendagentotaal iets is gestegen. Alleen in Noord-Zeeland, dat bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen, is er een lichte daling te zien.

Risiconiveaus

Om de regio's beter met elkaar te kunnen vergelijken, wordt het zevendagentotaal in de onderstaande grafiek afgezet tegen het aantal inwoners. Dat heeft ook als voordeel dat je de besmettingsaantallen kunt vergelijken met de drempelwaarden voor de risiconiveaus zoals de gehanteerd worden op het coronadashboard van de Rijksoverheid.

Uit deze grafiek blijkt dat dor de stijging van vandaag ook Zeeuws-Vlaanderen weer boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' zit. Daarvoor moeten er in een week tijd 250 nieuwe besmettingen bijkomen per 100.000 inwoners. Alleen Noord-Zeeland zit nu onder dat niveau.

Meeste in Reimerswaal

De meeste nieuwe besmettingen in de dagcijfers van het RIVM zijn geconstateerd in de gemeente Reimerswaal (23), gevolgd door de gemeenten Terneuzen en Vlissingen (beide 16 nieuwe besmettingen).

Onderstaande gegevens over nieuwe besmettingen zijn verzameld in het etmaal tussen 10.00 uur 's morgens van de vorige dag en 10.00 uur 's morgens van de dag die genoemd wordt in de kopregel.

Per gemeente

za 9 jan zo 10 jan ma 11 jan di 12 jan wo 13 jan Borsele 9 11 7 8 15 Goes 18 19 15 13 11 Hulst 12 6 10 3 12 Kapelle 9 3 3 2 3 Middelburg 22 17 17 9 12 Noord-Beveland 4 3 5 0 2 Reimerswaal 26 24 16 15 23 Schouwen-Duiveland 4 4 3 1 2 Sluis 17 5 5 4 8 Terneuzen 31 10 18 17 16 Tholen 14 11 9 4 7 Veere 8 6 1 5 5 Vlissingen 35 15 9 9 16 totaal Zeeland 209 134 118 90 132

De afgelopen week (van 4 januari tot en met 10 januari) zijn er in Zeeland 6.900 testen afgenomen. Iets minder dan een week eerder (7.653). De GGD Zeeland ziet een stabiel lager aantal positieve meldingen onder jongeren dan in de eerste week na de lockdown (week 52). Dat is waarschijnlijk als gevolg van het sluiten van de scholen.

'Britse variant nog niet in Zeeland gesignaleerd'

Bij de GGD Zeeland zijn nog geen Zeeuwen bekend die met de Britse variant van het coronavirus besmet zijn (geweest). Helemaal uitsluiten kan de dienst dat echter niet. Landelijk worden steekproefsgewijs samples onderzocht op deze variant. Omdat het om steekproeven gaat, is het mogelijk dat de Britse variant al meer verspreid is dan nu bekend is.

Aankomende vrijdag start de GGD Zeeland met het vaccineren van personeel van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Van de ongeveer 8.000 zorgmedewerkers die een uitnodiging hebben ontvangen, heeft 85 procent inmiddels een afspraak gemaakt.