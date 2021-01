Met dit gouden ticket moeten mindervalide jongeren meer bij verenigingen gaan sporten

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat overhandigde vanmiddag het eerste ticket aan bewegingsagoog Niels Luteijn. Hij werkt dagelijks met mindervalide jongeren en hij ziet dus ook dat zij minder makkelijk bij de verenigingen terechtkunnen. "Sporten is een belangrijk iets in het leven van die kinderen en dit is een mooie tussenstap om bij een vereniging aan te sluiten", vertelt Luteijn.

Oud-rolstoelbasketballer en initiatiefnemer Mark Aalders is erg blij dat het project nu afgetrapt is, want volgens hem moet iedereen kunnen sporten. Wanneer het daadwerkelijk begint, is nog niet helemaal duidelijk. "De meeste mindervalide jongeren hebben een zwakkere gezondheid en in deze coronatijd zijn we daar toch erg voorzichtig mee. Dus het is nog even afwachten", zegt Aalders.