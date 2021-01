Huisartsen boos over late vaccinatie: 'Onbegrijpelijk en gevaarlijk'

Huisarts Bastiaan van Nieuwenhuizen uit Oost-Souburg pleit voor snelle vaccinatie corona (foto: Omroep Zeeland)

Huisartsen staan al onder druk door zieke collega's of collega's die in quarantaine zitten. "Als we nog meer zieken krijgen, moeten we de praktijk sluiten en moeten mensen voor spoedzorg naar het ziekenhuis', zegt Van Nieuwenhuizen. "Maar dat willen we natuurlijk niet, we willen voor iedereen kunnen blijven zorgen."

Als we de praktijk moeten sluiten en mensen moeten urenlang op de eerste hulp wachten voor een consult van vijf minuten, dan moeten ze de minister maar bellen om het uit te leggen." Bastiaan van Nieuwenhuizen, huisarts Oost-Souburg

Van Nieuwenhuizen pleit ervoor om huisartsen eerder te vaccineren dan 25 januari. "Het kan niet anders, het is nodig om de zorg voor kwetsbare patiënten in de lucht te houden." De beslissing van minister Hugo de Jonge, om huisartsen niet eerder in te enten, vindt hij onbegrijpelijk. "Als we de praktijk moeten sluiten en mensen moeten urenlang op de eerste hulp wachten voor een consult van vijf minuten, dan moeten ze de minister maar bellen om het uit te leggen."

De landelijke huisartsenvereniging LHV noemt de vertraging onbegrijpelijk. In het NOS Radio 1 Journaal zei voorzitter Ella Kalsbeek: "Ik heb de indruk dat het niet serieus wordt genomen." Huisartsen zien de meeste coronapatiënten en veel ouderen. Van alle tachtigplussers woont 70 procent thuis. "Als die corona krijgen dan hebben ze grote kans om erg ziek te worden of te overlijden. Dus dan moeten huisartsen beschikbaar zijn om ze te helpen", aldus Kalsbeek.

Zeeland nog precairder

Juist in Zeeland is de situatie al nijpend door het al bestaande huisartsentekort. De extra uitval door ziekte en quarantaine maakt de situatie nog precairder. Huisarts Van Nieuwenhuizen: "In Amsterdam is het al lastig om een vervanger te vinden, laat staan als er in Zeeland iemand ziek wordt."

