Raadslid mist menselijke maat in beleid en stapt op; 'Ik heb er de energie niet meer voor'

Willemien Treurniet, raadslid voor de ChristenUnie in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Willemien Treurniet is in 2010 aangetreden als raadslid. Ze is ooit genomineerd voor de titel 'Beste Raadslid van Nederland'. We praten met haar aan de keukentafel over haar vertrek. Ze is zichtbaar opgelucht. "Ik heb me altijd ingezet voor de zwakken en kwetsbaren. De laatste tijd merkte ik dat mijn energie niet meer was zoals nodig is om het werk te doen. Reden om te stoppen: de mensen die mij een beetje kennen weten dat ik het moeilijk vind om half werk te doen. Ik ga ergens helemaal voor of niet."

Fysieke klachten

Voor het raadslid waren fysieke klachten een teken dat het echt niet goed ging. Ze kreeg hoofdpijn. Bovendien zou ze volgend jaar al aftreden als raadslid omdat binnen de ChristenUnie is afgesproken dat je na drie termijnen als raadslid klaar bent. Dat vertrek is dus met een jaar vervroegd.

Volgens Treurniet heeft dat alles te maken met het huidige beleid van de gemeente. "De koers die nu gevaren wordt in Middelburg is een financiële koers, zo komt het bij mij over. Ik heb hard gewerkt om de menselijke koers te varen, dingen te doen voor de inwoners. Gevraagd de financiële bril weg te gooien, een menselijke bril op te zetten. Tot nu toe is dat niet gelukt, daar had ik last van. Dat mensen de hoognodige zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat het moeilijk is om hulp te krijgen die nodig is. Dat was een energievreter."

De gemeente Middelburg moet de komende vier jaar tien miljoen euro bezuinigen. Middelburg moet zo hard ingrijpen vanwege de tekorten op het sociale domein, beter bekend als de jeugd- en ouderenzorg. Sinds een aantal jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De overdracht van die verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeenten ging gepaard met een flinke bezuiniging. Daardoor moeten veel gemeenten jaarlijks miljoenen zelf ophoesten om de WMO goed uit te kunnen voeren. Om het gat in de begroting te dichten, gaan in Middelburg de parkeertarieven, toeristenbelasting en de onroerendezaakbelasting (ozb) omhoog. De ozb stijgt zelfs met twintig procent. Het gemeentebestuur heeft een lijst van zestig bezuinigingsvoorstellen opgesteld. Aan het einde van deze maand moet de gemeenteraad beslissen op welke zaken wordt bezuinigd. Lees hier meer over de bezuinigingen.

Het bezuinigingsplan was dus de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen voor Treurniet. Ze besloot haar termijn niet af te maken, ze mocht nog doorgaan als raadslid tot maart volgend jaar. "Er is veel bezuinigd op de zorg. We hebben de zwakken, kwetsbaren voor ogen, om ervoor te zorgen dat ze krijgen wat ze nodig hebben. Als dat steeds niet lukt, is dat herstelplan inderdaad de druppel."

Arjan Beekman is de beoogde opvolger van Treurniet. Hij neemt het stokje over in september van dit jaar, niet alleen als raadslid, maar mogelijk ook als fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Veel tijd voor kinderen uit armere wijken

Willemien Treurniet heeft voor dit moment geen verdere politieke ambities. "Maar zeg nooit nooit", zegt ze er lachend bij. De opluchting overheerst op dit moment, zoveel zelfs dat ze weer met frisse moed haar werk doet. En wat daarna volgt? "Ik werk bij een organisatie die werkt aan kansengelijkheid in het onderwijs voor kinderen uit sociaal arme wijken. Het is heerlijk dat ik er veel tijd voor heb om die kinderen te geven wat ze nodig hebben."

Luister hier naar het gesprek met Willemien Treurniet:

Willemien Treurniet stop uit frustratie