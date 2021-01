Optimisme ondanks forse goederendaling in Zeeuwse havens

North Sea Port ontstond drie jaar geleden toen de havens in Zeeland, onder de naam Zeeland Seaports, fuseerden met de Gentse haven. Onder de nieuwe naam North Sea Port waren de eerste drie jaar zeer succesvol. Over het jaar 2019 werd een recordoverslag gemeld van meer dan 71 miljoen ton aan goederen.

Corona, Brexit en oliecrisis

De oorzaak van de achteruitgang over 2020 is volgens de havenorganisatie een combinatie van de coronacrisis, Brexit en de oliecrisis. De vraag naar olieproducten is enorm gedaald, nu de transportsector door corona voor een deel in elkaar is geklapt. North Sea Port had al verschillende malen gemeld dat al deze factoren het jaar 2020 naar beneden zouden drukken. Met een teruggang van elf procent voor de fusiehaven een koude douche.

Ondanks de forse achteruitgang in goederenoverslag over 2020, schat NSP-directeur Daan Schalck de komende jaren positief in. Hij voorziet dat North Sea Port eind volgend jaar, dus eind 2022, weer op het niveau zit van het recordjaar 2019. Volgens Schalck weten bedrijven inmiddels hoe ze ondanks coronamaatregelen toch kunnen blijven draaien.