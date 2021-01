Vaccinatiebereidheid onder Zeeuws zorgpersoneel is groot

Medewerker Adrz krijgt coronavaccin toegediend (foto: Omroep Zeeland)

In het ziekenhuis Adrz kreeg 90 procent van de driehonderd medewerkers die in aanmerking kwamen voor de eerste ronde een vaccinatie toegediend. Van de tweehonderd medewerkers van ziekenhuis ZorgSaam die in aanmerking kwamen, kreeg 85 procent het vaccin toegediend.

'Contra-indicatie'

Van de opgeroepen medewerkers bedankten dus tien en vijftien procent voor de prik. Veel van hen deden dat volgens de ziekenhuizen niet vanwege bedenkingen over de veiligheid van het vaccin, maar omdat het gaat om medewerkers met een zogeheten 'contra-indicatie'. De vaccinatie wordt afgeraden bij zwangerschap en na een recente coronabesmetting.

De vaccinatiestraat in de Zeelandhallen is bijna klaar voor gebruik (foto: Omroep Zeeland)

Aanvankelijk zouden zorgmedewerkers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg als eersten worden gevaccineerd, maar na een lobby van de ziekenhuizen kregen de ziekenhuizen de vaccins al vroeger toegestuurd. Alle beschikbare vaccins zijn toegediend.

Vrijdag begint de GGD in de Zeelandhallen in Goes alsnog met het vaccineren van het zorgpersoneel in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Er worden die dag ruim driehonderd mensen gevaccineerd. Vanaf 25 januari wordt ook gevaccineerd bij ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen.

In totaal gaat het in heel Zeeland om zo'n 8.000 ouderenzorgmedewerkers. Wanneer alle medewerkers in de ouderenzorginstellingen gevaccineerd zijn, volgen degenen die werken in de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Dat zijn er nog eens zo'n 8.000.

Er is nog plek

Er is volgens de GGD Zeeland op dit moment nog plek voor vaccinaties, zowel in Goes als in Terneuzen. Dat komt mede door een nieuwe landelijke richtlijn, dat er zes vaccinaties uit één doses gehaald kunnen worden in plaats van vijf. Daardoor zijn meer vaccinaties beschikbaar dan eerder werd verwacht.

Volgens Joke Gaemers van de GGD Zeeland is ook onder het Zeeuwse verpleeghuispersoneel de vaccinatiebereidheid groot. "Tot nu toe hebben bijna alle mensen die een uitnodiging hebben gehad, ook een afspraak gemaakt. Dat draagt enorm bij aan het op peil kunnen houden van de Zeeuwse zorgcontinuïteit en dus aan de zorg voor onze kwetsbaren en ouderen."

