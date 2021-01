Deze boekwinkel wil meer dan alleen een postafhaalpunt zijn

Het is een komen en gaan van bezoekers bij The Readshop in Heinkenszand. Mensen brengen pakketten of brieven langs en halen ze ook weer af. Met mondkapje op en strikte instructies dat alleen de postservice beschikbaar is. Bij de deur hangen briefjes die dat aangeven en ook voor de deur staan borden met instructies. Het is niet mis te verstaan dat in deze winkel, buiten de postservice, verder niets te halen valt. Al zou het moederbedrijf dat dus liever anders zien.

The Readshop in Heinkenszand (foto: Omroep Zeeland)

Er liggen wel wat tijdschriften in de schappen, maar een deel is leeg. "Niet alle leveranciers komen meer tijdschriften brengen", licht Lenny de Smit de kale plekken in het schap toe. Het voelt voor haar een beetje wrang dat bezoekers langs de schappen met kranten en kaarten lopen, maar niets mogen meenemen. "In de drogist en supermarkt mag het wel. Terwijl wij dus gewoon open zijn voor de post. Je loopt volgens mij meer risico in de drukke supermarkt dan hier in de winkel."

Nodig voor vormen van mening

Zowel het moederbedrijf als Lenny vinden dat de boekwinkels essentieel zijn, in zekere zin. "Voor het kopen van rouwkaarten bijvoorbeeld, maar ook boeken." Audax vindt dat boekwinkels bijdragen aan het vormen van een mening. Ze bieden veel verschillende kranten en tijdschriften aan, terwijl het aanbod in de supermarkt kariger is, leggen ze uit bij De Ondernemer. Lenny de Smit: "Ik ben het er helemaal mee eens. Wij zien de kaarten als essentieel, maar natuurlijk ook de dagbladen, lectuur, dat is ook belangrijk voor mensen om te lezen."

Eigenaar Lenny de Smit van The Readshop (foto: Omroep Zeeland)

De klanten vinden het jammer dat ze niks extra's kunnen halen in de winkel. "Ik koop hier graag boeken, maar dat kan nu niet. Dat vind ik jammer." Een wat oudere dorpsbewoner baalt een beetje. Hij haalt normaal gesproken puzzelboeken bij Lenny. "Ik moet nu even geduld hebben tot februari, of misschien nog wel langer." Deze man heeft ook een duidelijke missie: de winkel overeind houden. "We moeten proberen om de winkels in Heinkenszand open te houden en niet te laten sluiten."