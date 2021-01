Goedemorgen! Start rechtszaak, opgestapt raadslid en boze huisartsen

Het zorgde vorig jaar juni voor veel ophef en verdriet: het ongeluk waarbij de Vlissingse Inge Caljouw door een bestuurder werd aangereden. Inge zat door een beperking in een rolstoel en had geen schijn van kans. Ze overleed vier dagen later in een ziekenhuis in Rotterdam, op 42-jarige leeftijd. De bestuurder reed mogelijk zo'n 150 kilometer per uur, terwijl op de weg 50 is toegestaan. Vandaag start de rechtszaak tegen de bestuurder die als verdachte wordt gezien. Omroep Zeeland doet vandaag verslag van dit zitting.

Ongeluk Van Woelderenlaan, Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Willemien Treurniet begon in 2010 met veel idealisme, plannen en energie in de Middelburgse gemeenteraad voor de ChristenUnie. Daar is weinig tot niets van over. Treurniet stopt daarom met haar raadswerk omdat ze naar eigen zeggen niet langer de energie meer kan opbrengen. De druppel is het het bezuinigingsplan dat eind vorig jaar werd gepresenteerd was voor haar de druppel.

Willemien Treurniet, raadslid voor de ChristenUnie in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Huisartsen zijn boos omdat zij pas vanaf 25 januari aan de beurt zijn voor een coronavaccinatie. "De werkdruk is al torenhoog door alle besmettingen, nog even en we moeten praktijken sluiten", aldus huisarts Bastiaan van Nieuwenhuizen uit Oost-Souburg. Huisartsen staan al onder druk door zieke collega's of collega's die in quarantaine zitten.

(foto: Omroep Zeeland)

Bij de zorgmedewerkers die wél gevaccineerd mogen worden is de bereidheid groot. Bij het Zeeuwse ziekenhuispersoneel in de acute zorg heeft het merendeel van de medewerkers die in aanmerking kwam voor de vaccinatie aan de oproep gehoor gegeven.

'Boekwinkels zijn essentieel'

Alle boekwinkels moeten bestempeld worden als 'essentieel' en gewoon open gaan. Dat wil het Audex, moederbedrijf van Bruna, The Readshop en AKO. In Heinkenszand kan franchisenemer Lenny de Smit zich daar wel in vinden. Haar winkel is nu namelijk al open voor het ophalen van pakketten, maar iets verkopen aan de mensen die er toch al zijn, dat mag ze niet.

Het voelt voor haar een beetje wrang dat bezoekers langs de schappen met kranten en kaarten lopen, maar niets mogen meenemen. "In de drogist en supermarkt mag het wel. Terwijl wij dus gewoon open zijn voor de post. Je loopt volgens mij meer risico in de drukke supermarkt dan hier in de winkel."

De jachthaven Tholen (foto: Ria Overbeeke, Waarde)

Het weer

Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In het oosten kan er een mix van regen en sneeuw vallen. Het is met 2 graden kouder dan afgelopen dagen.