Winters weer verwacht: 'Sneeuwpop maken? Misschien kan het zaterdag'

Sneeuw in 's-Heerenhoek in 2017 (foto: Astrid Wiessner Hoog)

Op enkele plekken in Zeeland zijn nu al wat sneeuwvlokjes tussen de regen te zien. Dat zorgt ervoor dat er hier en daar een dun wit laagje sneeuw te zien is. Dat zal wel snel verdwijnen: in de loop van de dag stijgt de temperatuur, de sneeuwvlokjes verdwijnen en de regen blijft over. Met die regen hebben we nog wel even te maken. Pas tegen het einde van de dag trekt het regenfront naar België weg.

Kans op gladheid

De regen die een groot deel van de dag valt, kan vanavond wel voor gevaarlijke situaties zorgen. "Het koelt af tot rond of onder het vriespunt. De wegen zijn nat dus er is kans op gladheid komende nacht en morgenochtend", aldus Havinga.

Voor wie na vandaag even genoeg heeft van regen, is er goed nieuws. Havinga verwacht morgen een droge dag waarbij ook de zon tevoorschijn komt. Koud is het wel: 1 tot 2 graden.

Sneeuw op zaterdag

De nacht van vrijdag op zaterdag is koud met temperaturen onder nul. Zaterdag komt er neerslag vanuit Engeland richting Zeeland. Havinga verwacht dat dat een sneeuwbui is. "Er zou zo'n drie tot vier centimeter sneeuw kunnen vallen. Als je vrij bent en zin hebt, kun je misschien een klein sneeuwpopje maken."

Die sneeuwpop maken moet dan wel echt op zaterdag gebeuren. Zondag stijgt de temperatuur en gaat het regenen.